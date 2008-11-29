Чому хвороби повертаються, перш ніж йдуть назавжди?

Вірити в злих мікробів можна, звичайно, але навіщо? Мікроби є, але те, що вони нам вороги, давно оскаржили. І за що ж ми їх вбиваємо? За те, напевно, що не здатні уявити собі, як може бути інакше.

Мікроби - це зовсім не прості примітивні суті, у них є своє суспільство. А де суспільство, там виховання. Чи треба доводити, як багато значить виховання? У наших тілах виховання молодих мікробів відбувається під впливом нашої душі. Це можна довго доводити, але давайте приймемо як даність. Підтвердження як-небудь самі прийдуть, якщо ця думка не покине розум занадто рано. Про міць нашого розуму будь-що розповідати треба? Він і в вигляді-то нашого людської свідомості проявляється дуже помітно, а вже як спритно керує трильйонами клітин організму! Кожна з клітин має свою індивідуальність, а вже скільки між ними зв'язків! І якщо мозок не шкодить і вчасно адекватно реагує на все, що відбувається у тілі, то ми здорові і щасливі. Якщо не справляється, нормальне життя порушується, і це повільно і вірно веде життя тіла до завершення.

Коли трапляється сильний стрес, мозок не справляється з внутрішньою ситуацією, і в тілі виникає розлад. Кожна клітинка прагне до нормального мирного життя, до сумлінного виконання своїх функцій, та тільки якщо все навколо пішло врозлад, то і окремим клітинам доводиться якось хитрувати, викручуватися. Або йти на відкритий конфлікт. І це хвороба.

А що робити мозку? Якщо він буде з кожним таким конфліктом розбиратися, то розлад буде переміщатися з місця на місце, а потрібна стабільність. І тому він приймає те, що вийшло, як даність і пристосовується до життя в нових обставинах. А складна ситуація в тому вигляді, в якому мозок питання закрив, консервується, і ми маємо хронічну хворобу. Вона може бути слабка, ледь виявлена або зовсім прихована, а може бути такою, що і жити-то сил немає.

Коли ситуація в організмі стабільна, можна зайнятися застарілими болячками. Звернути увагу на певні сигнали. Тримати увагу на болі, на незручності, на відхиленні від норми. Можна навіть додавати трохи болю масажем, аплікатором Кузнєцова та іншими способами. Навіщо? Щоб мозок, який на щось здатний, тільки не лінувався розбиратися зі старими проблемами. А то ж він, одужуючи, як ніби піднявся на другий додатково відбудований поверх, залишивши покинуті приміщення захаращеними і ігноруючи відбуваються там неподобства. Ні, так не можна. При найменшій можливості слід навести лад у покинутих приміщеннях. Але мозку трохи страшнувато повертатися до джерела неприємностей і нестабільності. Він уникає цього.

Коли йде робота мозку по наведенню порядку в зонах перенесеного лиха, ми це переживаємо як хворобу. Можуть повертатися вельми неприємні симптоми, і ми вважаємо, що це стара хвороба знову трощить нас. І глушимо її легкодоступними аптечними засобами. По суті, ми перешкоджаємо виправленню ситуації, наведення порядку. Наше втручання різко погіршує внутрішнє становище в організмі і карає мозок за спробу розібратися з проблемними зонами. Кілька разів повторивши спроби, він перестає опиратися і гостро реагувати на ненормальне становище справ в тілі. І тоді ми руйнуємося замість того, щоб по-справжньому одужувати.

Що ж робити, щоб не заважати мозку виправляти становище? По-перше, приймати біль, температуру, слабкість спокійно, без паніки і отруєння організму безліччю незрозумілих засобів. Серйозні ситуації, що вимагають екстреного втручання, трапляються значно рідше, ніж ми починаємо битву з мікробами або з тимчасовими змінами в тілі. По-друге, запам'ятовувати моменти здоров'я і щастя. Усвідомлювати, що все добре. А то ми погане запам'ятовуємо, а хороше ігноруємо, і мозок завалений інформацією про патологію, а про здоров'я її не знаходить. Коли нам добре, наш організм працює по правильним програмами, і його треба заохочувати, стимулювати так працювати і далі, не труїти.

Подивіться, у нас хороший стан організму карають отрутою: горілкою, пивом, куривом, а також цукром. Розум є? Хіба можна карати за мир і лад? Є і по-третє, і по-четверте, але занадто багато за раз не можна говорити, тому що не засвоїться. Зараз важливо не упустити головну думку: одужання, що може відбуватися у формі уявного повернення хвороби. В цьому випадку зберігаємо спокій, згадуємо моменти здоров'я, допомагаємо нашій транспортній, тобто кровоносній, системі тим, що п'ємо достатню кількість рідини, зігріваємося, прискорюємо біг крові масажем і активним рухом. Душа повинна бути чиста, а тіло - рухомо, щоб усередині не траплялося застою. І тоді мозок сам розбереться з внутрішніми проблемами. Він і клітинам допоможе, і з мікробів виховає найкращих помічників. Все буде добре.