Відмінні риси сучасних швейних машин

Перш, ніж розрізняти машини для шиття, необхідно дізнатися, що ж їх об'єднує, що сьогодні вміє кожна машина, незалежно від фірми-виробника.

Адже мова не йде про ручні або ножні механічні машини - тільки про машини з електроприводом. Отже, сьогодні всі машини мають світлий пластиковий або полегшений металевий корпус. Від цього вони не менш надійні, тому що всередині, як правило, станина і деталі ходової частини металеві.

Сучасні машини не швачки. Вони набагато могутніші своїх попередниць. Багатьох часом дивує, як така тендітна на вигляд машинка з легкістю прошиває товсту тканину в декілька шарів або навіть шкіру. Але це дійсно так. Мабуть, це одна з основних вимог, що пред'являються сьогодні до швейної машини.

Швидкість шиття також помітно зросла - вона може регулюватися силою натискання на педаль або встановлюватися спеціальними режимами. Всі без винятку машини мають вільну рукавну платформу для обробки брюк, манжет або інших вузьких деталей. Значно спростилася заправка верхньої нитки.

Будь-яка машина може виконувати не менше 5 швів, серед яких - спеціальні еластичні шви для трикотажу і шви, що імітують оверлок, - в деяких моделях їх кілька видів. У комплект будь-якої машини входить базовий набір лапок, який ще більше розширює можливості машини. Купити швейну машину недорого можна в інтернет магазині spool.com.ua, де представлені всі сучасні моделі.

Кожна з фірм-виробників має право пишатися особливими досягненнями в цій галузі. Невірно було б називати їх перевагами, скоріше - особливостями, якимись родзинками, здатними нас здивувати і відрізнити одну від іншої.

Свідомо не називаючи, яка з фірм пропонує те чи інше удосконалення, даємо можливість вибору, виходячи з потреб, що сприяє більш об'єктивній оцінці. А продавець-консультант завжди підкаже, в якій моделі є те, що необхідно.

Наприклад, багато фірм зберегли традиційну конструкцію вертикального човника, а інші використовують горизонтальний човник - шпулька просто вкладається зверху, що полегшує заправку нижньої нитки і запобігає її обрив або заплутування.

Деякі фірми пропонують спеціальні пристосування для автоматичної заправки верхньої нитки, а намотування на шпульку може тепер проводитися через голку. Є і такі, в яких автоматично відключається робота голки. Для полегшення просування тканини придумали спеціальний пристрій - транспортер подвійної подачі.

Одні вбудовують його в машину, інші випускають у вигляді додаткової лапки, що використовується в окремих випадках. Є машини, в яких не треба витягати наверх нижню нитку - машина це зробить сама при першому ж стібку.

У деяких машинах передбачені колінний, і навіть автоматичний підйом лапки. Для підтримки початківців конструктори однієї з фірм придумали так званий "швейний радник", винесений на корпус машини: він визначає необхідні параметри налаштування для основних швейних операцій при різних видах тканини. Технологія виготовлення настільки досконала, що деяким машинам мастило не тільки не потрібно, але навіть протипоказано.

Особливу увагу виробники приділяють петлі. Зараз не зустрінеш машину, де при викиданні петлі треба вручну розгортати тканину. Петлю можна обробляти в кілька прийомів, перемикаючи зворотний хід, , в інших машинах можна задати розмір петлі, а є і такі моделі, де досить задати розмір ґудзика - машина автоматично виконає для неї петлю.

Тепер у вашому розпорядженні кілька видів петель в одній машині, серед яких петля з вічком, а в деяких моделях навіть не одна. Комплектація машин теж різна: з додатковим столиком для збільшення робочої поверхні і без, в жорсткому або м'якому чохлі.

Всі ці технологічні тонкощі помітно полегшують шиття, а результат наближають до професійного, що, звичайно ж, не може нам не сподобатися. Але крім особливих досягнень конкретної фірми-виробника машини розрізняються за класами досконалості. Чим вище клас машини, чим складніше вона влаштована, тим легше на ній працювати.

При виборі швейної машини орієнтуйтеся насамперед на свої потреби: для якої мети ви купуєте машину і, звичайно ж, на матеріальні можливості.

При демонстрації машини ознайомтеся з особливостями цієї моделі і основними навичками управління машиною. Попросіть продавця перевірити петлю, основні шви - досить 2-3. Ви можете захопити з дому шматочки своєї тканини або трикотажу і перевірити машину на них. При роботі машини звертайте увагу на ходову частину: не повинно бути явних сторонніх шумів, сильної вібрації.

Поцікавтеся у продавця правилами експлуатації машини - дуже часто їх порушення призводить до неякісного шиття або збою в роботі машини. Не чекайте від неї неможливого - не можна добитися хорошого результату при установці довжини стібка 6 і більше мм на тонкій тканині або функції невидимого підгибу на шкірі. Перш за все дотримуйтесь технології шиття - і тоді машина виконає все бездоганно.