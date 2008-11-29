Євросоюз звинуватив Генпрокуратуру України в підриві довіри громадськості

Європейська служба зовнішніх справ (ЕСВД) звинувачує Генеральну прокуратуру України в тому, що вона своїми діями підриває довіру громадськості до боротьби з корупцією. Про це повідомляється в заяві, яку було опубліковано на сайті ЕСВД.

Офіційний представник глави дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні в своєму коментарі зазначає, що публічне розкриття інформації про корупційне розслідування генпрокурором підриває суспільну віру в ефективну боротьбу з корупцією, а також значно послаблює можливості Національного антикорупційного бюро України щодо ефективного проведення розслідувань.

У заяві наголошується, що боротьба з корупцією - ключовий елемент розвитку відносин Європейського союзу і України.

Раніше представники Державної міграційної служби України заявляли, що агент Національного антикорупційного бюро (НАБУ) був затриманий при спробі дати хабар чиновнику міграційного відомства.

При цьому в НАБУ заявили, що дії Служби безпеки України і Генеральної прокуратури зірвали їм спецоперацію з розкриття корупційної схеми в державній міграційній службі.