Туреччина стоїть на порозі гіперінфляції

Валюта Туреччини - ліра - в останні місяці знаходиться під пильною увагою спекулянтів та інших учасників ринку, однак варто звернути увагу на головну проблему турецької економіки - рекордну з 2003 р інфляцію.

Турецька ліра знаходиться під тиском досить давно і перманентно слабшає вже кілька років. В останні місяці на валютному ринку країни спостерігається підвищена активність, пов'язана із загостренням відносин між Туреччиною і США. Спочатку ліра падала на тлі візових санкцій двох країн. Нагадаємо, були припинені видачі неімміграційних віз з обох сторін.

Потім атака на ліру продовжилася вже на тлі інших подій. У США йде процес, в рамках якого турецький банкір звинувачується в організації схеми обходу санкцій проти Ірану: він нібито допомагав турецькій владі, використовуючи схему продажу нафти за золота. Процес досить гучний, і ринок відреагував відповідним чином. Буквально на днях ліра оновила історичний мінімум до долара, що спонукало центральний банк втрутитися і скоротити ліміти запозичень для банків. Після цього ліра трохи скорегувалась.

Але справа навіть не в самій валюті, а в тому, які економічні проблеми є у Туреччині, і пов'язані вони в тому числі і з падінням курсу ліри. Країна, по суті, стоїть на порозі гіперінфляції.

Дані по зростанню споживчих цін не перестають дивувати. Минулого місяця очікували зростання інфляції за підсумками жовтня до 11,5%, проте підсумкова цифра виявилася навіть вищою - 11,9%. Втім, дані за листопад виявилися ще гіршими: споживчі ціни зросли на 12,98% - максимум з листопада 2003 р, при тому, що експерти чекали 12,5%.

Продовольство і безалкогольні напої подорожчали на 15,78% - з 12,74% в жовтні, транспорт - на 18,56% з 16,79%, а житлово-комунальні послуги - на 9,81% з 9,40%.

Експерти банку Goldman Sachs особливо відзначають зростання цін на овочі. У місячному вираженні вони злетіли відразу на 12,7%. В цілому ж експерти вважають, що з урахуванням послаблення ліри, нестачі виробництва і не набираючих росту інфляційних очікувань в наступному році зростання споживчих цін буде залишатися двозначним.

Складність полягає ще й в тому, що Туреччина є чистим імпортером і слабшаюча ліра робить імпортовані товари дорожчими. Глава ЦБ Туреччини Мурат Цетінкай зазначає: ринки вимагають більш агресивної жорсткості грошово-кредитної політики, щоб зупинити падіння ліри. Наступне засідання ЦБ відбудеться 14 грудня, і експерти впевнені: наявних даних буде достатньо, щоб підвищити ставку.

Центральному банку належить непросте випробування: необхідно будь-що-будь зупинити падіння ліри і стабілізувати інфляційні очікування, а зробити це можна тільки шляхом посилення політики. Разом з тим, нагадаємо, що президент Туреччини пан Ердоган неодноразово чинив тиск на регулятора, вимагаючи зниження ставок.

Відзначимо також, що на тлі обвалу ліри турки скуповують золото рекордними темпами. Раніше повідомлялося, що громадяни Туреччини ще ніколи не імпортували такі обсяги "жовтого металу", як за останні 12 місяців.

Покупки злитків і монет, які є головним індикатором інвестиційного попиту, за поточний рік склали 47 метричних тон. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було куплено всього лише 14,8 тонни, такі дані наводяться в свіжій доповіді Всесвітньої ради по золоту.

Можна було б припустити, що покупка золота - найпопулярніша інвестиція середньостатистичного громадянина Туреччини, але це не зовсім так. Виявляється, центральний банк країни також активно скуповує дорогоцінний метал. У III кварталі регулятор придбав 30,4 тонни золота.