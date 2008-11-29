Автоматична система контролю і управління енергоресурсів в Україні

Енергетичні проблеми в Україні на сучасному етапі можна розділити на проблему енергозабезпечення та проблему енергозбереження. В проблемі енергозабезпечення-енергозбереження виникають глобальні стратегічні питання, пов'язані і з рівнем видобутку палива, ККД теплових і атомних електростанцій, рівнем втрат енергії, тобто з глобальним потенціалом енергозбереження. Крім того є і тактичні проблеми енергозбереження, пов'язані з розробкою конкретних енергозберігаючих технологій, питань обліку, контролю і управління енергоресурсами, використанням різного роду регенерації, утилізації.

Енергетична програма України, передбачає перш за все впровадження енергозберігаючої технології, відповідно з використанням сучасної техніки.

У зв'язку з цим, раціоналізація енергоспоживання має важливе значення, спочатку - це економія витрат електроенергії та збільшення енергоозброєності галузей господарства. При цьому провідна роль належить працівникам, які займаються питаннями розподілу і використання електроенергії на промислових підприємствах, сільському господарстві та транспорті.

В області електропостачання промислових підприємств ставляться завдання, що передбачають підвищення рівня проектно - конструкторських розробок, використання обладнання принципово нового, з відповідним обслуговуванням, зниження втрат при передачі енергії, розподілі та споживанні.

Розвиток і модернізація структури систем електропостачання - незмінно високі вимоги до економії витрат і надійності їх експлуатації в залежності від характеру і структури споживачів. Впровадження нових механізмів управління розподілом і споживанням електроенергії на базі сучасної обчислювальної техніки, тягне залучення підготовки кваліфікованого персоналу.

Енергетика нашої країни забезпечує електропостачання господарств та побутові потреби різних споживачів електричної енергії. Основними споживачами є промислові підприємства, сільське господарство, комунальні потреби, 70% всієї електроенергії витрачається на технологічні процеси підприємств.

Автоматичне управління енергоресурсами призначене для здійснення ефективного автоматизованого контролю та обліку споживання та розподілу електроенергії і потужності, своєчасного оформлення необхідної інформації про величину споживання електроенергії і контролю заявленої потужності по групах споживачів в години максимального споживання потужності в енергосистемі. Система забезпечує сумісність на рівні збору, зберігання і представлення даних з існуючої системи збору та обробки інформації з контролю і обліку електроенергії і потужності.

Система є елементом технологічного процесу, який виробляє і реалізує вплив на об'єкт, що забезпечує автоматизований збір і обробку інформації. Автоматизована обробка вимагає централізованого накопичення, зберігання і використання інформації в єдиній організаційній формі. Даний вид обробки дає можливість, знаходити кілька рішень виходячи з зібраної інформації.

Завдяки своїй багатофункціональності, надійності, простоті обслуговування і експлуатації дана система може застосовуватися на багатьох підприємствах.