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Сучасні методи протезування зубів
Навіть якщо ви втратили хоч один зуб, варто задуматися про те, як відновити цілісність зубного ряду. Здавалося б, що може трапитися, якщо в роті, наприклад, бракує лише однієї шістки? Адже можна жувати тими зубами, що залишилися, та й при посмішці такий дефект не видно.
Справа в тому, що відсутність навіть одного зуба негативно позначається як на роботі ваших щелеп, так і на стані загального здоров'я. Якщо вчасно не відновити втрачений зуб, його сусіди почнуть зміщуватися в бік звільнився місця. Результатом можуть стати різні проблеми з прикусом, які вирішуються не за один візит до стоматолога, а вимагають тривалого лікування.
Крім того, можуть виникнути проблеми з скронево-щелепним суглобом, також в таких випадках часто запалюються околозубні тканини. При тривалій відсутності одного або декількох зубів може розвиватися атрофія кісткової тканини.
Новації в технології протезування
Самі новітні методики на даний період часу - це проектування і моделювання зубних протезів за допомогою комп'ютера. Така робота повністю автоматизована і виключає можливість помилки в розрахунках.
Технологічний процес дозволяє максимально точно розробити і створити віртуальну модель протеза, що ідеально підходить пацієнту. 3D-проекції показують положення поруч віртуальних зубів, що стоять і розташовані на протилежній щелепі, при цьому враховується і можлива майбутня атрофія, потенційний процес осідання і інші тонкощі носіння зубних протезів.
За допомогою віртуальної моделі виготовляються спеціальні вкладки, зубні коронки і мости на основі високоякісних неалергенних матеріалів - діоксиду цирконію, алюмінію і титану. Беручи до уваги велике фізичне навантаження в ротовій порожнині, фортеця сплавів для виробництва протезів надзвичайно важлива: зуби піддаються навантаженням жувальних рухів і пошкоджень від слини і продуктів харчування.
Механіка пережовування їжі в роті - це дуже складний процес, жування здійснюється шляхом скорочення мускулатури і напругою пародонту, що істотно змінюється при аномаліях / патологіях зубощелепної системи.
При наявності зубних протезів фізичне напруження і навантаження можуть посилюватися на різні області зубних рядів. А якщо брати до уваги, що за рік людина робить півмільйона жувальних рухів, то можна уявити, в якій напруженій експлуатації знаходяться зуби. Сучасне протезування зубів дозволяє проектувати і встановлювати особливо міцні зубні протези, що не відрізняються за якістю, а багато в чому навіть перевершують натуральні - здорові зуби.
Методи протезування в стоматології
Сучасні методи протезування зубів в стоматологічній клініці kristal-estet.com дають можливість відновлювати як один зуб, так і всю щелепу на високому рівні естетики і комфорту для пацієнта. Залежно від того, скільки зубів втрачено, а також від індивідуальних особливостей, лікар підбирає метод протезування:
У сучасній стоматології існує кілька видів протезування зубів:
Для нормального функціонування всіх життєво важливих функцій людини необхідно в першу чергу мати здорові зуби. Як фізична, так і психічна рівновага індивідуума безпосередньо пов'язана з наявністю зубів. Зуби відповідають за правильне і ретельне пережовування їжі, чітку мову та естетику особи. Саме тому стоматологічне протезування існує з давніх часів. Раніше ортопедичні операції неможливо було уявити без больових відчуттів і незручних конструкцій в ротовій порожнині. Сьогодні ситуація змінилася - новітні сучасні технології дозволяють зробити стоматологічні маніпуляції безболісно, а штучні зуби неможливо відрізнити від оригіналу.
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