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Выбираем АКБ для солнечных батарей
Построение солнечной электростанции потребует от владельца энной суммы денег, времени и терпения. Впрочем, стоит сказать, что состав станции нельзя назвать сложным. В него войдут: панели, инвертор солнечных батарей, АКБ для солнечных батарей и контроллер заряда. Прибавьте сюда кабели, соединяющие все эти узлы, и вы получите полное представление о том, как будет выглядеть система в сборе.
Комплектующие для солнечных батарей: АКБ
В этом обзоре мы внимательно рассмотрим виды аккумуляторов для солнечных электростанций с учетом стоимости, эксплуатационных характеристик и срока их функционирования.
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Подведем итоги. Если имеется возможность поддержания работы аккумуляторной батареи, а циклы работы нельзя назвать тяжелыми, стоит остановить свой выбор на обычных автомобильных АКБ. Отдать предпочтение гелевым батареям будет разумно в ситуациях ограниченного доступа к солнечной электростанции. Самую высокую мощность дают герметичные и заливные АКБ. AGM батареи лучше использовать для резервных систем.
Мы дали вам пищу для размышлений, вам же остается сделать окончательный выбор. Надеемся, он будет верным.
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