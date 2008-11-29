Выбираем АКБ для солнечных батарей

Построение солнечной электростанции потребует от владельца энной суммы денег, времени и терпения. Впрочем, стоит сказать, что состав станции нельзя назвать сложным. В него войдут: панели, инвертор солнечных батарей, АКБ для солнечных батарей и контроллер заряда. Прибавьте сюда кабели, соединяющие все эти узлы, и вы получите полное представление о том, как будет выглядеть система в сборе.

Комплектующие для солнечных батарей: АКБ

В этом обзоре мы внимательно рассмотрим виды аккумуляторов для солнечных электростанций с учетом стоимости, эксплуатационных характеристик и срока их функционирования.

Стартерные батареи. Такие АКБ нуждаются в постоянном контроле, к тому же для их размещения придется выделить вентилируемое помещение. Часть накопленной энергии в таких АКБ расходуется на саморазряд, и это нужно учитывать. Автомобильные батареи, как правило, используют в тяжелых условиях, когда происходит постоянная разрядка, отсутствует возможность зарядить ёмкости на 100%. Гелевые аккумуляторы. Отличный вариант, не требующий постоянного обслуживания, и размещения в хорошо вентилируемом помещении. Из минусов данного варианта можно отметить его высокую стоимость, и не слишком продолжительный эксплуатационный срок. Батареи AGM. Срок их эксплуатации еще меньше, чем у гелевых, но количество положительных моментов куда выше: отсутствие газовыделений, компактные размеры, 500 циклов при условии достижения 80% заряда, высокая скорость восстановления, работа на недозаряде, оптимальная стоимость. Заливные и герметичные АКБ. Предназначены для работы в составе мощных станций, от 500 Вт и выше. Функционируют длительное время без перебоев и дополнительного обслуживания, способны работать в тяжелых циклах. Минусы – высокая стоимость.

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Подведем итоги. Если имеется возможность поддержания работы аккумуляторной батареи, а циклы работы нельзя назвать тяжелыми, стоит остановить свой выбор на обычных автомобильных АКБ. Отдать предпочтение гелевым батареям будет разумно в ситуациях ограниченного доступа к солнечной электростанции. Самую высокую мощность дают герметичные и заливные АКБ. AGM батареи лучше использовать для резервных систем.

Мы дали вам пищу для размышлений, вам же остается сделать окончательный выбор. Надеемся, он будет верным.