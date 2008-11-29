Історики: всі залізні артефакти бронзового століття мали космічне походження

Влітку 2016 року археологи повідомили про дивну знахідку: один з кинджалів, знайдених на мумії Тутанхамона, виявився зробленим із заліза. Саме по собі присутність залізної зброї в бронзовому столітті (який передував залізному) - вже сюрприз. Але найцікавіше, що метал, з якого був виготовлений кинджал великого фараона, - це не звичайне залізо, а метеоритне.

Знахідка викликала безліч суперечок в наукових колах. Історикам відомо, що, починаючи з 3300 року до нашої ери, на Близькому Сході і в деяких частинах Південної Азії почалося виготовлення і поширення виробів з бронзи - сплаву міді, олова, миш'яку та інших металів. Лише через 2000 років умільці перейшли на залізо, але це не означає, що в бронзовому столітті воно не використовувалося зовсім.

Рідкісні артефакти, знайдені в тому ж Єгипті, говорять про те, що люди бронзового століття намагалися працювати з залізом. Правда, до цих пір залишалося неясним, чи завжди воно мало "неземне" походження і наскільки поширене було використання метеоритного заліза.

Тепер же відповідь знайдена: експерт з мінералогії та космології Альбер Жамбон (Albert Jambon) з Національного центру наукових досліджень Франції разом зі своєю командою з'ясував, що залізо, відоме людям бронзового століття, мало виключно космічне походження. Фахівець також встановив, що з настанням залізного віку застосування метеоритного заліза зійшло нанівець.

Дослідники провели хімічний аналіз більшості залізних артефактів бронзового століття. Крім кинджала Тутанхамона вони вивчили браслет і підголівник єгипетського фараона, датовані 1350 роком до нашої ери, а також артефакти з Сирії та Китаю, датовані 1400 роком до н.е .. Також в їх колекцію увійшли сирійський кулон (2300 рік до н.е. ), турецький кинджал (2500 рік до н.е.) і кілька намистин з поховання герзейскоїї культури (близько 3200 року до н.е.) на західному березі Нілу.

Жамбон використовував сучасні методи, неруйнівні артефакти, в тому числі хімічний аналіз з використанням рентгенофлуоресцентного спектрометра.

Дослідження показало, що кожен з артефактів був зроблений виключно з метеоритного заліза.

Вчені пояснюють: при утворенні великих небесних тіл, подібних нашій планеті, майже весь нікель дрейфує до розплавленого залізного ядра. Таким чином, на поверхні небесного тіла нікель виявити дуже складно. А ось коли це тіло руйнується, його уламки містять залізо з відносно високим вмістом нікелю і кобальту. Ця характеристика і дозволяє ідентифікувати джерело заліза.

Особливість метеоритного заліза полягає в тому, що воно вже знаходиться в "металевому стані" (плавити його не потрібно). Відповідно, артефакти бронзового століття могли бути зроблені з "космічного" заліза, так як працювати з "земним" в той час просто не вміли. Плавити руду в печі для видалення кисню і отримання чистого металу люди навчилися набагато пізніше - власне, цей прорив і позначив початок залізного віку.

До речі, ймовірно, саме через рідкість матеріалів і складності у виготовленні предмети, зроблені з метеоритного заліза, цінувалися настільки високо. Всі артефакти, відомі археологам, належать представникам правлячої еліти або до шляхетним воїнам, додають автори.

Вони також відзначають, що з відкриттям нового способу виготовлення металу від використання метеоритного заліза відмовилися, адже відшукати його було нелегко, а наземна залізна руда зберігала гігантські запаси.

У своїй роботі, опублікованій в виданні Journal of Archaeological Science, фахівці підкреслюють, що раніше при вивченні залізних археологічних знахідок оцінювався тільки вміст нікелю. Однак куди простіше і надійніше вивчати елементи тріади заліза (співвідношення "залізо-кобальт-нікель"). Цей метод дає уявлення про характер металу, а також не вимагає "інвазивних" дій: артефакти можна досліджувати прямо в музеях.

До речі, залізне лезо кинджала Тутанхамона містить 0,6% кобальту і майже 11% нікелю (а в артефактах з залізної руди земного походження вміст нікелю зазвичай не перевищує 4%).

Правда, до цих пір не до кінця зрозуміло, чи знали стародавні майстри про "неземне" походження матеріалу, з яким працювали. З одного боку, люди могли знаходити впалі уламки метеоритів і навіть не здогадуватися про їх походження.

Але, з іншого боку, сам термін "залізо" в стародавніх месопотамських, хетських і єгипетських текстах завжди згадується в зв'язку з небом. А один з давньоєгипетських ієрогліфів, значення якого буквально перекладається як "небесне залізо", з XIII століття до нашої ери починає вживатися для позначення всіх видів звичайного, земного заліза.

Якщо стародавні люди бачили уламки, які падають з неба, вони не могли розцінити їх інакше, як послання богів. Це пояснює той факт, що вироби з метеоритного заліза належали майже завжди правителям стародавніх держав.