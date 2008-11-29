США критикують Україну за неефективну боротьбу з корупцією

Вашингтон стурбований затриманням детектива НАБУ, який намагався спровокувати на хабар одного з керівників Державної міграційної служби України.

США стурбовані ефективністю боротьби Києва з корупцією в світлі недавнього "арешту співробітників Національного антикорупційного бюро України та конфіскації ряду конфіденційних документів НАБУ". Про це йдеться в поширеній в понеділок, 4 грудня, заяві глави прес-служби Держдепартаменту США Хізер Нойерт.

За її словами, "дані дії, як видається, є частиною зусиль по підриву незалежних антикорупційних інституцій, яким надавали допомогу США та інші країни". Представник Держдепу попередила, що через подібні інциденти втрачається "довіра громадськості" до Києва і виникає загроза "міжнародної підтримки України".

Нойерт також нагадала про слова глави зовнішньополітичного відомства США Рекса Тіллерсона, який відзначав, що Україні не має сенсу боротися за "своє тіло в Донбасі, якщо душу вона продасть корупції". На кону - "стабільність, безпека і процвітанн країни, попередила глава прес-служби Держдепу.

В кінці листопада співробітники Служби безпеки України і Генпрокуратури затримали детектива НАБУ, який намагався спровокувати на хабар одного з керівників Державної міграційної служби. Ця подія увінчала ланцюжок взаємних звинувачень, якими протягом тривалого часу обмінювалися силові відомства країни.