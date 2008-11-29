Україна не виконала умови і не отримає третій транш від Єврокомісії

Програма макрофінансової допомоги спочатку була розрахована на 1,8 млрд євро.

Європейська комісія не виділить Україні останній транш кредиту з програми макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Причиною такого рішення стало невиконання Україною віх умов, які перед нею поставила Єврокомісія. Про це сказано в повідомленні ЄК.

- На цьому тлі ЄК не в змозі виплатити останній транш поточної програми. Ми закликаємо Україну зберегти темпи реформ у багатьох областях, які успішно просунулися вперед, і завершити заходи, які не були виконані в рамках поточної програми, за підтримки всіх зацікавлених сторін, - сказано в повідомленні ЄК.

У Єврокомісії заявили, що Україна не виконала чотири умови для надання останнього траншу, однак які саме не уточнили. Раніше їх озвучила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

У той же час в Єврокомісії назвали ряд виконаних Україною зобов'язань.

- Що стосується третього і остаточного траншу, то Україна виконала більшу частину зобов'язань з політики, узгоджених з ЄС. Це важливі заходи щодо підвищення прозорості управління державними фінансами; запуск судової та адміністративної реформ; просування поточних реформ в енергетичних секторах, поліпшення бізнес-середовища та зміцнення систем соціального захисту. Ці структурні реформи принесуть користь громадянам України, що є кінцевою метою допомоги ЄС, - сказано в заяві.

В ЄК не виключають можливість вироблення нової аналогічної програми підтримки після проведення оцінки економічної ситуації в Україні.

Президент Петро Порошенко висловив надію, що Єврокомісія 1 грудня виділить Україні черговий транш.

- Під час зустрічі з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером ми домовилися про виділення нової макрофінансової допомоги для України протягом найближчих двох років. Сьогодні я очікую комюніке з боку Євросоюзу, - сказав Порошенко.

Україна отримала два транші на загальну суму 1,2 млрд євро з передбачених 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги. Термін поточної програми закінчується на початку січня 2018 року.

Які умови не виконала Україна: