Україна на порозі нової революції?

Українські силовики знову не змогли затримати Михайла Саакашвілі. Погані новини для Порошенка: протести в центрі Києва тривають.

Барикади перед будівлею Верховної ради

Рано вранці 6 грудня в наметове містечко біля Верховної Ради увірвалися люди в чорній формі. За словами мешканців містечка, близько 6 ранку ці люди почали бити палицями сплячих і розпорошувати сльозогінний газ. Після цього медики наметового містечка повідомили більш ніж про десять постраждалих з вибитими зубами, травмами різного ступеня тяжкості, струсом мозку.

За версією поліції, співробітники правоохоронних органів виконували доручення Генпрокуратури України (ГПУ) щодо розшуку та затримання лідера партії "Рух нових сил" (ДНС) Михайла Саакашвілі, якого учасники протесту напередодні, 5 грудня, відбили у бійців спецпідрозділів ГПУ і Служби безпеки України. В той день влада повідомила про 14 поранених поліцейських і двох учасників протестів з закритими черепно-мозковими травмами, струсами мозку, переломами та забоями.

Поліція перед будівлею Верховної ради в Києві

Сам Саакашвілі не постраждав. На вечірньому віче, скликаному 6 грудня за його ініціативою, лідер ДНС заявив, що "поліцейські увірвалися в сусідню намет". Саакашвілі не приховував своєї радості з приводу того, що площа Конституції до початку віче була, як і напередодні, заповнена людьми. Він заявив, що не з'явиться на допит за викликом слідчих, побоюючись, що влада хоче "виключити його з політичного процесу". Але зазначив, що готовий пройти допит безпосередньо в наметовому містечку.

Влада грає м'язами

Вперше за ці дні на події навколо протестів і Саакашвілі публічно відреагував президент України Петро Порошенко. Він заявив про повагу права людей на мирний протест. "Дуже важливо, щоб це право людей було захищено, і ми це демонстрували протягом останніх тижнів, хоча організатори насправді жадали крові, по-різному силою провокували силовиків. Дуже важливо, що вони не піддалися на провокації", - сказав Порошенко.

Прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомила в соцмережі Twitter, що Саакашвілі оголошений в розшук за трьома статтями, і що мова йде про "замах на злочин, вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, сприяння учасникам злочинних організацій і приховування їх злочинної діяльності ". А представник ГПУ Андрій Лисенко заявив в телеефірі про додаткові докази злочинних дій лідера ДНС: мічені купюри, нібито отримані від олігарха часів екс-президента Януковича Сергія Курченко, а також "письмові докази тих, хто доставляв ці гроші і передавав".

Генпрокурор України Юрій Луценко у своєму виступі в парламенті закликав лідера ДНС "не нищити Україну, як він це робить за крадені гроші Януковича, підкуповуючи простих українців, бойовиків і частину народних депутатів, які мені тут квакають". Крім того Луценко заявив, що під час затримання Саакашвілі 5 грудня силовики за законом повинні були відкрити вогонь на поразку.

Протести не вщухають

Ця заява викликала обурення присутніх на віче біля стін Верховної ради. Вони розцінили це як пряму загрозу відкрити вогонь по протестуючих. На території наметового містечка і на площі Конституції швидко виросли стіни зі старих автомобільних шин, виникли гори цегли, а у вартових на входах в наметове містечко охоронців з'явилися протигази і вогнегасники. Мешканці містечка не приховували, що готові застосувати все це проти нападників.

Сам Саакашвілі як і раніше називає фальшивкою підозри української влади. Він попередив учасників віче про високу ймовірність подальших нападів силовиків і закликав "навчитися контратакувати", але в рамках мирного протесту. Лідер ДНС закликав українських опозиційних політиків об'єднатися і заявив про можливість почати 2018 рік без Порошенко і з новою владою. "Зустрінемо Новий рік без бариг!" - сказав Саакашвілі і закликав людей вийти 10 грудня на багатолюдний марш протесту.

Тим часом посли країн "великої сімки" (G7) заявили про неприйнятність ескалації насильства в ході протестів. "Ми закликаємо всіх поважати і підтримувати конституційний правопорядок України, дотримуватися прав і обов'язків мирного протесту і не намагатися дестабілізації", - сказано в заяві послів.