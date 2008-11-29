Ердоган пообіцяв «підняти» ісламський світ проти Ізраїлю через Трампа

Президент Туреччини офіційно попередив Вашингтон, що в разі, якщо Дональд Трамп визнає Єрусалим столицею Ізраїлю, то Анкара може піти на розрив дипломатичних відносин з єврейською державою.

Ердоган заявив, що розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем стане негайною, але не єдиною реакцією на можливий крок з боку США. Він запевнив, що лише через 5 або 10 днів по цьому, Туреччина скличе саміт Організації ісламського співробітництва (ОІВ), в якій Анкара зараз є тимчасовим головою.

ОІВ "призведе в рух весь ісламський світ" і не можна передбачити наслідки для світової спільноти тих рішень, які будуть прийняті на цьому саміті.

"Єрусалим - це червона лінія для мусульман. Подібне рішення буде важким ударом для всього людства. Ми не залишимо це", - заявив Ердоган, попередивши, що дії США приведуть до поглиблення і без того складної регіональної кризи.

Турецьке агентство Анадолу наводить вислів прес-секретаря президента Туреччини Ібрагіма Калина. Він заявив про важливість збереження нинішнього статусу Єрусалиму і Храмової гори.

"Це повністю суперечить релігійному та історичному статусу Єрусалиму, міжнародним угодам і резолюціям ООН" - прокоментував Калин на своїй сторінці в соцмережі наміри президента США.

В кінці листопада видання Wall Street Journal написало, що Трамп готовий виконати одну зі своїх передвиборних обіцянок і визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. При цьому, нібито, не йде мова про перенесення в Єрусалим дипломатичного представництва.

У червні цього року Трамп не наважився на такий крок і заявив, що відкладає питання на 6 місяців. Тепер підійшов новий термін.

Ізраїль вважає Єрусалим своєю "єдиною і неподільною" столицею. Таке визначення викликано, в тому числі тим, що до складу міста включені і східні райони і історичний центр, відвойовані в Шестиденній війні у Йорданії і пізніше анексовані.

Палестина, в свою чергу, хотіла б проголосити східну частину міста, зайняту в 1967 році ізраїльтянами, своєю столицею.

На міжнародному рівні столицею Ізраїлю визнається Тель-Авів, оскільки статус Єрусалиму вважається невирішеним і визначити його ізраїльтяни і палестинці повинні в ході мирних переговорів.

Палестинська сторона вже підтвердила, що контакти з Ізраїлем будуть розірвані в разі зміни нинішнього статусу Єрусалиму.

Той факт, що Ердоган на можливі кроки Трампа обіцяє відреагувати відповідними кроками на адресу Ізраїлю, може свідчити відразу про кілька речей.

Або Анкара вважає, що саме ізраїльські лобісти стоять за підготовкою рішення Дональда Трампа. Або Ердоган хоче, щоб саме в Тель-Авіві був чітко почутий його сигнал про неминучі наслідки можливого рішення американського президента, і ізраїльська сторона запобігла б такому розвитку подій.