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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Как выбрать подарок любимой девушке на Новый год
Новый год – праздник чудес, ну и подарочков, конечно. Особенно для детей и…девушек. Парню важно купить то, что порадует любимую. Хочешь удивить близкого человека – стоит выбрать подарок девушке на Новый год здесь, где полоно вдохновляющих идей и качественного товара.
Критерии выбора подарка
Необходимо учитывать интересы зазнобы, ее предпочтения. Следит за модой – подберите ей стильный свитер. Если любит читать, книгу. Не стоит дарить то, что человеку не пригодится. Дама сердца не обожает готовить? Сковорода не станет для нее приятным презентом. Подарок – не просто безделушка, а выражение отношения к девушке. Не покупайте его лишь в качестве отмазки. Подарок должен содержать часть души.
Список вещей, могущих обрадовать юную красавицу
А если мало денег?
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Подборка лучших презентов с Podaro4ek
1) Картина по фотографии в стиле поп-арт – хороший способ выразить чувства второй половинке.
2) Флэш-накопитель с интересным дизайном. Практично и радует глаз.
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4) Зимой важен горячий согревающий чай или кофе. Преподнесите прекрасный термос с кружкой, выполненный в нежном девичьем стиле. Имеются варианты в разных тонах и рисунках.
5) Светильник в виде Эйфелевой башни привнесет атмосферу новогоднего Парижа в дом.
6) Подушка «Love is…» станет постоянным напоминанием о чувствах. Яркий и привлекательный аксессуар для жилья.
7) Деревянный органайзер придется по вкусу креативной и занимающейся творчеством леди. Удобен для хранения инструментов для рисования, ручек, карандашей, кисточек.
Преподнеся презент той, что завоевала сердце, делайте это искренне. Главное – любовь и внимание. Просто скажите, что вы влюблены в нее и она обрадуется любому подарку.
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