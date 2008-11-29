Как выбрать подарок любимой девушке на Новый год

Новый год – праздник чудес, ну и подарочков, конечно. Особенно для детей и…девушек. Парню важно купить то, что порадует любимую. Хочешь удивить близкого человека – стоит выбрать подарок девушке на Новый год здесь, где полоно вдохновляющих идей и качественного товара.

Критерии выбора подарка

Необходимо учитывать интересы зазнобы, ее предпочтения. Следит за модой – подберите ей стильный свитер. Если любит читать, книгу. Не стоит дарить то, что человеку не пригодится. Дама сердца не обожает готовить? Сковорода не станет для нее приятным презентом. Подарок – не просто безделушка, а выражение отношения к девушке. Не покупайте его лишь в качестве отмазки. Подарок должен содержать часть души.

Список вещей, могущих обрадовать юную красавицу

Большой плюшевый медведь. Классика. Огромная мягкая игрушка и букет роз – мечта красотки. Потом остается сделать красивый снимок и выложить в Инстаграм. Лайки в соцсетях радуют женщин.

Сертификат на посещение спа-салона. Женщины любят ухаживать за внешностью. Подобным сюрпризом проявите заботу и внимание. Салон с хорошим сервисом доставит массу незабываемых ощущений, поможет расслабиться, привести кожу и волосы в порядок.

Фотосессия в стиле «любовная история» или студийная съемка у профессионального фотографа. Подойдет девушкам, отличающимся сентиментальностью, любящим фотографироваться и ведущим активно страницы в социальных сетях. Помните, придется участвовать в работе на камеру. Фотокарточки будут греть душу зимними вечерами.

Хорошая идея - отправить любимую на курсы кулинарного мастерства. Полезное совместите с приятным. Признайтесь, вы мечтаете о гостеприимной хозяюшке? Подготовите себе хорошую жену.

Парные свитера с оленями или снежинками – романтично и со вкусом.

Посещение центра развлечения. Сходите в батутный центр, как пример. Ребячье веселье не помешает.

Маникюрный набор, функциональный фен или утюжок. Девушки любят штуковины, помогающие выглядеть красивее и ухоженнее.

А если мало денег?

Нет финансовых возможностей для приобретения дорогого подарка? В интернет магазине podaro4ek.com.ua множество красивых вещиц по доступной цене. Даже школьник сможет выбрать любимой прикольный подарок "под ёлочку".

Подборка лучших презентов с Podaro4ek

1) Картина по фотографии в стиле поп-арт – хороший способ выразить чувства второй половинке.

2) Флэш-накопитель с интересным дизайном. Практично и радует глаз.

3) Украинский веночек ручной работы украсит любую прелестницу и подчеркнет хороший вкус дарителя.

4) Зимой важен горячий согревающий чай или кофе. Преподнесите прекрасный термос с кружкой, выполненный в нежном девичьем стиле. Имеются варианты в разных тонах и рисунках.

5) Светильник в виде Эйфелевой башни привнесет атмосферу новогоднего Парижа в дом.

6) Подушка «Love is…» станет постоянным напоминанием о чувствах. Яркий и привлекательный аксессуар для жилья.

7) Деревянный органайзер придется по вкусу креативной и занимающейся творчеством леди. Удобен для хранения инструментов для рисования, ручек, карандашей, кисточек.

Преподнеся презент той, что завоевала сердце, делайте это искренне. Главное – любовь и внимание. Просто скажите, что вы влюблены в нее и она обрадуется любому подарку.