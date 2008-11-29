Схуднення. Які гормони не дають скинути зайву вагу?

Давайте залишимо осторонь той випадок, коли людина просто їсть гамбургери і взагалі не рухається, - тут як би все очевидно. І, дійсно, часто буває, що, змінивши спосіб життя і харчування, така людина худне і якщо не звалюється в звичний стереотип, то і правда зберігає нову вагу на роки. Але очевидно, що так щастить не всім. Напевно, всі чули, що тільки 3% схудлих в змозі утримати нову вагу. Але ж є ще люди, які всерйоз підходять до питання як схуднути, все роблять правильно - і харчуються як треба, і калорії вважають, і спортом займаються, а схуднути не можуть. Давайте розберемося, що їм заважає.

Інсулін

Звичайно, перше місце тут належить інсуліну. При надлишку інсуліну схуднути неможливо. Як з ним боротися? Найпростіше - за допомогою кетогенної дієти. Є ще БАДи, є ліки, є голодування, але все це вже інший рівень, який більшості з нас не потрібен. Інсулін також називають майстер-гормоном. Це означає, що якщо він підвищений тривалий час і занадто часто, він також може розбалансувати і інші гормони.

Кортизол

Кортизол - це гормон стресу. У наших предків з кам'яного століття не було проблем з кортізолом. У них, звичайно, стрес бував і сильніший, коли їм потрібно було тікати від тигра або ховатися від природних катаклізмів. Але такий стрес завжди був короткочасним і тому безпечним. А сьогодні ми можемо сидіти перед комп'ютером цілий день, але при цьому хронічно нервувати через шкідливого шефа, маленьку зарплату, неслухняних дітей, конфліктів з сусідами.

Кортизол сприяє підвищенню цукру в крові і, як наслідок, інсуліну, тому що він має катаболічний ефект - руйнує наші м'язи і перетворює протеїни з них в глюкозу за допомогою глюконеогенезу.

Кортизол негативно впливає і на щитовидку. Що з ним робити? Ну тут начебто все очевидно: по можливості прибрати стресори, активно шукати способи розслаблення, наприклад, ходити гуляти, в ідеалі - на природі, особливо з видом на горизонт, хоча і прогулянки по лісу, без горизонту, теж відмінно справляються з цим завданням. Ходити на масаж, на йогу, медитувати. Правильно тренуватися і спати!

Естроген

Взагалі естроген, як і інші гормони, важливий і потрібний, особливо для жінки. Але ж ми ж говоримо про баланс, вірно?

Естроген працює в парі з прогестероном, вони знаходяться в противазі один одному. Під кінець менструального циклу естроген падає, а прогестерон піднімається, і в ідеалі у них має бути правильне співвідношення. Часто ж трапляється, що естрогену у нас занадто багато щодо прогестерону. Це називається естрогенна домінантність. У вас, швидше за все, є естрогенна домінантність, якщо є хворобливі і рясні місячні, якщо ваші жирові запаси в основному концентруються навколо стегон, ніг, низу живота, а у чоловіків виростають грудей, як у жінки, і пивні животи. У чоловіків при надлишку естрогену також падає тестостерон, як наслідок - вони втрачають м'язову масу (втім, до жінок це теж відноситься).

На рівень естрогену впливає інсулін, фітоестрогени (тому якщо ви все ще споживаєте сою, подумайте про неї ще раз гарненько), алкоголь. Що робити? Знову-таки кетогенна дієта вирішує багато проблем. Для гормонального балансу необхідний холестерин, який поставляє будівельний матеріал для виготовлення гормонів, і якщо його поставляти в нормальній кількості, цього може виявитися вже досить для вирівнювання балансу. Кето-дієта і інсулін, до речі, знижує.

Є ще рекомендація їсти побільше хрестоцвітних (або пропити відповідний супплемент), але тут треба обережніше тим, у кого проблеми зі щитовидкою. Ну, в сенсі, кілограмами їх їсти не треба.

Ще потрібно мінімізувати алкоголь.

Гормон щитовидної залози

Гормон щитовидної залози - це головний начальник нашого метаболізму. Це опалювач, який підкидає дрова в піч, тим самим керуючи силою вогню. Рівень вашого трийодтироніна (Т3) легко визначити в лабораторії, складніше знайти причину, якщо його рівень недостатній. Якщо це не аутоімунне захворювання, то має сенс покопатися в усіх гормонах з вищеописаних - всі вони можуть негативно впливати на щитовидку.

Кортизол збільшує конвертацію Т4 в реверсивний Т3 замість вільного Т3 і блокує рецептори клітин - і ось у нас вже гіпотиреоз. І ми гладшаємо. Зайвий естроген конкурує з Т3 за рецептори в клітинах. І від цього ми теж гладшаємо.

Якщо ви не можете схуднути через гормони, але намагаєтеся схуднути обмеженням калорій, то для організму це теж стрес, на який він відповідає збільшенням реверсивного Т3 і, відповідно, уповільненням метаболізму.

У підсумку ви потрапляєте в замкнене коло, коли, навіть якщо якимось дивом схудли, потрібно їсти все менше і менше, щоб не повернутися в колишню вагу. При цьому якщо ви продовжуєте їсти порожні вуглеводи, вам все більше і більше не вистачає поживних речовин (наприклад, заліза), через нестачу яких ще що-небудь розбалансується. Це дорога в нікуди…