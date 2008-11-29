Як визначити натуральну зубну пасту

Здоров'я зубів і порожнини рота має велике значення в житті сучасної людини.

Іноді гарна посмішка вирішує все. Існує думка, що чим дорожча і популярніша паста, тим вона краща, але в дійсності існує наукове спростування цієї інформації.

Звичайні засоби для чищення зубів мають цілий ряд шкідливих хімічних компонентів, які руйнують емаль, викликають пародонтоз і хвороби ясен. Тому варто віддати перевагу натуральним засобам для очищення порожнини рота. Вони збережуть свіжий подих на весь день і зміцнять зуби, дбайливо їх відбілюючи.

Користь натуральної зубної пасти

1. Вона м'яко і безпечно очищає зуби. Природні зубні пасти не містять штучних барвників та ароматизаторів, які негативно позначаються на організмі. Ваш вибір пасти безпосередньо впливає на кровоносну і нервову системи, всмоктуючись через слину в ваше тіло, вона або благотворно впливає, або шкодить вам.

2. Натуральні зубні пасти відбілюють. Багато природних паст містять діоксид кремнію, який є мінеральним відбілюючим компонентом і забезпечує білосніжну усмішку. Спробуйте натуральні зубні пасти, які завдяки натуральним компонентам ефективно видалять наліт і відкладення на зубній емалі. Придбати їх можна в спеціалізованих магазинах або знайти на https://ecoclub.ua/kocmetika-1510950703/pacti/ в широкому асортименті.

3. Природні зубні пасти ідеально підходять для дітей. Коли діти вчаться чистити зуби, нас турбує наявність штучних інгредієнтів, які вони можуть проковтнути. Основна перевага природних зубних паст в тому, що вони не містять лаурилсульфат і фтор. Діти можуть ковтати їх без будь-якої шкоди для травної системи!

Якщо вам потрібні вагомі докази, то зверніть увагу на склад пасти. У всіх миючих засобах для зубів зустрічається лаурилсульфат натрію. Завдяки цій речовині гель піниться і швидко виводить плями. У підсумку - моментальне очищення, але забруднення організму. Головна шкода від нього - ослаблення імунної системи. До слова, ця речовина додається в пральні порошки, гелі для душу, шампуні. Ще одна небезпечна речовина зі схожим негативним впливом - кокосульфат натрію.

На особливу увагу заслуговує фтор. Його надмірна кількість руйнує емаль, шкодить суглобам, утворює камені в нирках і послаблює кістки. Здається, що виробники строго контролюють норму фтору в складі пасти, проте з урахуванням фтору з води, продуктів і косметичних засобів шкода завдається колосальна.

Ще одна з найнебезпечніших речовин - триклозан і подібні йому антибіотики. Їх присутність в пасті виробники пояснюють тим, що антибіотики повинні вбивати мікроби, але разом з ними знищуються і корисні мікроорганізми, необхідні для здорового середовища в роті.

4. Вони ефективно освіжають подих. Багато з цих зубних паст містять ефірні масла, наприклад масло м'яти. Це більш ефективний спосіб освіжити дихання безпечно, без хімічних добавок і небезпечних інгредієнтів.

5. Натуральні пасти запобігають алергічні реакції. Багато людей мають алергію на ряд хімічних речовин в продуктах і навіть не підозрюють про це! Хімічні реакції викликають запалення або алергію, які легко можуть бути усунуті шляхом вибору натуральних продуктів для очищення зубів. Зробити це досить просто - необхідно дивитися на кольорове маркування, яке розташоване на самому тюбику. Швидше за все, ви не звертали на нього увагу, але саме воно говорить про склад засобу для чищення зубів. Зелений колір маркування говорить про те, що всі інгредієнти пасти натуральні і не роблять шкоди для здоров'я. Синій колір повідомляє, що до складу продукту входять як натуральні компоненти, так і медичні препарати. Червоний колір - присутні натуральні інгредієнти і хімічні елементи. Якщо ви побачите на тюбику чорний колір маркування, то купувати дану пасту не варто. Вона складається виключно з шкідливих для організму компонентів.

Коли ви придивитеся до натуральної зубної пасти, то зустрічатися з такими хімічними речовинами вам не доведеться. Використовуючи тільки натуральні компоненти, ви швидко відновите емаль, видалите камінь і подбаєте про те, щоб більше не завдавати шкоди організму в цілому.

Якщо ви хочете зберегти в цілісності свої зуби багато років, а також своє здоров'я в цілому, то радимо відповідально підходити до вибору зубної пасти. Звичайно ж, варто віддавати перевагу натуральним засобам

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