МЗС Польщі: ангельське терпіння до України закінчується

Терпіння Польщі щодо України закінчується, заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

Політика української влади змушує Польщу вжити заходів у відповідь. "Ми показали наше ангельське терпіння. Ми намагалися діяти конструктивно. Але протягом двох років щодо наших пропозицій не було відповіді або реакція була негативною", - заявив глава польського МЗС, повідомляє РІА "Новости".

Проблеми в стосунках між двома країнами почалися, коли Київ заборонив в'їзд на Україну меру польського міста Перемишль Роберту Хомі, а також відкликав рішення про ексгумацію останків поляків, загиблих на Україні в роки Другої світової війни.

"Ми бачимо проблеми, але навмисно не розголошуємо їх. Ми розмовляли з партнерами з України, і вони просили не робити цього", - пояснив Ващиковський. За його словами, Україна пояснила своє прохання тим, що витік подібної інформації буде "на руку Росії".

Тим часом відповідь Польщі на дії української влади набагато "м'якша", ніж відповідні дії інших країн, зокрема Угорщини, заявив Ващиковський.

У Польщі створюють "чорні списки" для українців з антипольськими поглядами. У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в українській адміністрації повно людей з "націоналістичними і антипольськими поглядами".