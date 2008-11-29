Німці вважають Трампа загрозою для зовнішньої політики

Німці вважають президента США Дональда Трампа найскладнішим завданням для зовнішньої політики Німеччини в порівнянні з авторитарними лідерами Північної Кореї, Росії або Туреччини згідно з дослідженням Фонду Кербера, пише Reuters.

У списку пріоритетів зовнішньої політики виявилися і біженці: 26% респондентів стурбовані можливістю Німеччини справлятися з припливом осіб, які шукають притулку.

Відносини з Трампом і Сполученими Штатами посіли друге місце, причому 19% назвали їх головною проблемою, за нею йдуть Туреччина з 17%, Північна Корея - 10%, а також Росія - 8%.

Після інавгурації на пост президента в січні Трамп викликав занепокоєння у німців своїм виходом з Паризької угоди по клімату. Крім того, він викликав занепокоєння, відмовившись підтвердити міжнародну угоду щодо ядерної програми Ірану і критикуючи позитивне сальдо торгового балансу Німеччини і її внесок у військовий альянс НАТО.

Дії Трампа спонукали зазвичай обережного канцлера Німеччини Ангелу Меркель заявити на початку цього року, що Берлін, можливо, не зможе розраховувати на Сполучені Штати в майбутньому. Вона також закликала Європу взяти свою долю в свої руки.

В опитуванні 1005 німців відповідного для голосування віку, проведеному в жовтні, 56% німців назвали відносини ФРН зі Сполученими Штатами поганими або дуже поганими.

Незважаючи на обіцянку Меркель, опитування показало глибокий скептицизм щодо того, що Німеччина бере активнішу роль в міжнародних кризах, причому 52% респондентів заявляють, що країна повинна продовжити свою післявоєнну стриману політику.

Це може відображати той факт, що ні Меркель, ні її основні конкуренти з недавньої виборчої кампанії багато говорили про те, як Німеччина повинна реагувати на виклики, спричинені руйнівним президентством Трампа і виходом Великобританії зі складу Євросоюзу.

Минулого тижня Норберт Реттген, член Консервативної партії Меркель і глава комітету із закордонних справ в бундестазі, засудив "плачевний" брак керівництва для навчання німців необхідності вкладати більше у власний захист і безпеку.