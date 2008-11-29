Євросоюз може застосувати санкції до 17 офшорів

В Євросоюзі визначилися, до яких офшорів в майбутньому можуть бути застосовані санкції. До чорного списку потрапили 17 територій: американська Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Південна Корея, Макао, Маршаллові Острови, Монголія, Намібія, Палау, Панама, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго, Туніс і ОАЕ.

За словами міністра економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера, ще 47 держав і територій включені в так званий сірий список, так як пообіцяли викорінити офшорні практики в своєму законодавстві та забезпечити фінансову та податкову прозорість, передає ТАСС.