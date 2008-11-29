Какие джинсы оптом купить в 2018 году?

В современной моде существует огромное разнообразие моделей джинсовых брюк. Это позволяет подобрать идеальный фасон женщинам и мужчинам с любой комплекцией.

Мир моды сконцентрирован больше всего на 5-ти типах фигур: «яблоко», «груша», «перевёрнутый треугольник», «прямоугольник», «песочные часы». На самом деле, чётких граней между ними не существует. Поэтому, возникает сложность с выбором фасона. Если вы хотите правильно купить джинсы оптом 7 км в Одессе, вам поможет квалифицированная консультация специалиста сайта http://jeansoptom.com/catalog.Он грамотно подберёт нужные вам модели. Такая покупка доставит вам удовольствие.

Какие модели джинсов будут успешно продаваться в 2018 году, а на каких нужно сделать минимальный акцент?

Для женщин: Более трёх лет назад в моду вошли американки и бойфренды. Они завоевали большую популярность. Их можно было купить почти в каждом магазине. Сейчас рынок буквально перенасыщен ими, что привело к слабым продажам. Но если вы ещё не порадовали своих клиентов или себя брюками такого фасона, тогда можете их купить по цене 9$-16$. Рекомендуем взять не большое количество.

Классику с низкой посадкой покупать не советуем, так как они ушли из моды. Лучше сконцентрируйте внимание на классических джинсовых брюках с высокой и средней посадкой. Они являются Хитом 2018 года! Купить такие женские джинсы оптом можно по цене от 8 до 15 $ за единицу товара.

Но есть модели, у которых ограниченный круг покупателей. Например, джинсы МОМ в моде уже более двух лет. Решив купить их оптом, делайте это с осторожностью. Пик спроса на них прошёл, но цена 9-14 $ также остаётся привлекательной.

Креативная «сезонная мода» - джинсы с лампасами, бусинами, вышивкой. Такие модели - на любителя. Их лучше не покупать большими партиями. Они плохо продаются.

Для мужчин Мужские классические джинсы, наверно, популярны будут всегда. Они актуальны для любого возраста и удобны для каждого мужчины, независимо от сферы его деятельности. Это может быть отличным вариантом одежды, как для офисного работника, так и для студента. Важное их преимущество - доступная оптовая цена. Их стоимость 10 $, за единицу товара.

Хочется обратить ваше внимание на джинсы джоггеры. Они полюбились не только молодёжи, но и мужчинам постарше. Их спортивный покрой идеально продуман: не сковывают движения при ходьбе. Приятная цена 11-12 $ порадует покупателей, которые захотят купить джинсы оптом на сайте http://jeansoptom.com

Самый лучший способ поднять себе настроение – это порадовать себя обновкой в одежде. Именно модные современные джинсы – это беспроигрышный вариант для создания позитивного настроения!