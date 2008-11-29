З 1 грудня підвищується прожитковий мінімум: зміниться розмір аліментів і виплат по безробіттю

З 1 грудня підвищується прожитковий мінімум: зміниться розмір аліментів і виплат по безробіттю.

На що вплине збільшення прожиткового мінімуму в Україні до 1700 гривень.

Відповідно до Закону України про державний бюджет на 2017 рік, з 1 грудня прожитковий мінімум в країні виросте з 1624 до 1700 грн.

При цьому для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум зросте в такий спосіб:

для дітей у віці до 6 років - з 1426 грн до 1492 грн;

для дітей у віці від 6 до 18 років - з 1777 грн до 1860 грн;

для працездатних осіб - з 1684 грн до 1762 грн;

для осіб, які втратили працездатність, - з 1312 грн до тисячі триста сімдесят три грн.

Якщо раніше разом з прожитковим мінімумом для непрацездатних росли мінімальні пенсії, то в цьому році уряд пішов на випередження: мінімальна пенсія з 1 жовтня 2017 року склала 1452 грн. І все ж деякі категорії пенсіонерів, виплати яких прив'язані до прожиткового мінімуму, отримають невеликі надбавки.

Аліменти

Оскільки мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, то розміри аліментів виростуть разом з ростом прожиткового мінімуму для відповідних категорій.

Так, для дітей до 6 років аліменти складуть не менше 746 грн, а для дітей 6-18 років - 930 грн.

Виплати по безробіттю

Трохи виросте максимальний розмір допомоги по безробіттю, що актуально для тих, хто перед постановкою на облік в службу зайнятості отримував велику зарплату.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, допомога з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, якщо в листопаді максимальний розмір допомоги по безробіттю становив 6736 грн (1684 х 4), то з грудня 2017 року він становитиме 7048 грн (1762 х 4).

Зміни з ЄСВ

Разом з прожитковим мінімумом виросте максимальний розмір зарплати для нарахування ЄСВ. Оскільки максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 1 грудня 2017 року максимальний розмір зарплати для нарахування ЄСВ збільшиться з 42100 грн до 44050 грн (1762 х 25). Це означає, що на місячну суму доходу, що перевищує 44050 грн, ЄСВ нараховуватися не буде.

Втім, ця сума протримається лише місяць, адже з нового року даний показник буде обчислюватися за новими правилами: якщо сьогодні він прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних, то з 1 січня 2018 року максимальний розмір зарплати для нарахування ЄСВ дорівнюватиме 15 мінімальним зарплатам. З огляду на, що з 1 січня мінімальна зарплата зросте до 3723 грн, отримуємо, що максимальна величина бази нарахування ЄСВ складе 55845 грн.