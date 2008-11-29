У Києві пройшов «Марш за імпічмент»

Саакашвілі провів своїх прихильників через центр Києва і оголосив про початок "народного імпічменту". Він закликав повалити владу олігархії і встановити диктатуру середнього класу.

Близько 6 тисяч прихильників колишнього президента Грузії і екс-глави одеської області Михайла Саакашвілі в неділю, 3 грудня, пройшли маршем по центру Києва на підтримку ініціативи щодо оголошення імпічменту президенту України Петру Порошенко. Хода завершилася на Європейській площі, де перед присутніми виступив сам Саакашвілі, представники його "Руху нових сил" і опозиційні нинішньої влади політики.

"За три роки президент своїми діями накинув на нас ярмо, і сьогодні всі українці не вірять в свої сили, в те, що можливо щось змінити", - заявив депутат Юрій Дерев'янко. Він закликав учасників акції проголосувати в інтернеті за петицію, що закликає Раду почати процедуру імпічменту.

Сам Саакашвілі заявив, що українська влада погрожує йому. "У них є плани щодо мене, тому що олігархи, російські та українські, прекрасно домовляються між собою. Головний наш ворог - олігархія і її представник президент Порошенко", - заявив він. "Я пропоную, не чекаючи ще 25 років, звалити диктатуру олігархії і встановити диктатуру середнього класу України", - продовжив політик.

Саме проти 3 грудня політиком було призначено початок так званого "народного імпічменту". В кінці листопада Саакашвілі назвав 3 грудня "годиною ікс" для України і повідомив, що протягом двох тижнів в кожному регіоні будуть працювати "інформаційні центри", а він сам планує "їздити по країні, піднімати людей". Саакашвілі заявив, що має намір спілкуватися з українцями "мирно і спокійно, обґрунтовано, з конкретним планом і кандидатами на конкретні посади". Проте, повної ясності, як він має намір домагатися імпічменту, як і раніше немає.