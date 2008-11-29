Порошенко анонсував референдуми щодо вступу України в НАТО і ЄС

Український президент Петро Порошенко впевнений в позитивних результатах майбутніх референдумів про вступ України в НАТО і Євросоюз, передає "Інтерфакс".

В ході урочистого заходу з нагоди Дня працівників прокуратури в п'ятницю в Києві Порошенко заявив, що Україна твердо тримає курс на євроатлантичну інтеграцію. Він попросив не сумніватися в тому, що в майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми, аби долучитись до НАТО. "Я переконаний, що народ України підтримає таку мою ініціативу, і про членство в Європейському Союзі", - сказав він.

Як відомо, в грудні 2014 року український парламент відмовився від позаблокового статусу держави. Тоді Порошенко заявив, що Україна повинна до 2020 року забезпечити повну сумісність збройних сил з силами країн НАТО. Він підкреслював, що членство в НАТО - стратегічна мета країни.

У 2015 році Порошенко заявив, що винесе питання про вступ країни в НАТО на всеукраїнський референдум, але тільки тоді, коли Україна буде до цього готова.

Однак генеральний секретар організації Столтенберг заявив, що, незважаючи на рішення Верховної Ради про відмову від позаблокового статусу, країна ще дуже не скоро зможе стати членом організації. На думку експертів, Україна в найближчі 20 років не зможе претендувати на членство в альянсі.

У грудні 2016 року у саміті ЄС була прийнята декларація по відносинам з Україною, в якій підкреслюється, що Угода про асоціацію не дає країні права на вступ до ЄС, не дає гарантій безпеки і прямої військової допомоги, не дає право громадянам України на проживання або роботу в ЄС, а також не передбачає додаткової фінансової допомоги Києву.