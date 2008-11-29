Гройсман: Україна продовжить жити на кредити пару років

Україна змушена буде ще кілька років залучати зовнішні запозичення для підтримки національної економіки, заявив глава українського уряду Володимир Гройсман.

"Ми розуміємо, що ще кілька років ми будемо змушені робити запозичення, тому що нам потрібно забезпечувати одночасно економічне зростання, - заявив прем'єр. - Ми повинні розраховуватися по боргах, а не накопичувати їх".

План України за зовнішніми позиками на 2018-19 рр.

Міжнародні донори в цьому році різко скоротили фінансову підтримку України, а МВФ і ЄС припинили видавати Києву гроші, поки не буде підвищено пенсійний вік і знижений рівень корупції.

Україна повинна платити за зовнішнім боргом понад $ 7 млрд щорічно з 2018 по 2021 рр., Повідомив раніше Нацбанк України. Раніше Київ направляв на обслуговування зовнішніх кредитів 4-5% ВВП, або $ 4-5 млрд щорічно.

Держборг України у вересні виріс на $ 470 млн до $ 77 млрд з $ 76,56 млрд у серпні.

Гройсман пообіцяв підняти середній рівень зарплати в країні до 10 тис. Гривень ($ 368) в 2018 р. Влада України обіцяє зростання ВВП країни в 2018 р на 3%, але Гройсман чекає зростання в 7%.

"Ми плануємо, що економічне зростання складе 3%. Але ми вважаємо, що за допомогою прийняття правильних рішень щодо розвитку економіки зможемо досягти і більшого зростання. Я чітко переконаний, що 3% економічного зростання - це не те, чого ми можемо досягти навіть у 2018 р і 5%, і 7% економічного зростання ми зможемо досягти ", - зазначив Гройсман.

"У наступному році ми зробимо ще один крок по технологічного переозброєння національної економіки та виробництва. Ми забезпечимо розстрочку податків на ввезення устаткування, яке буде використовуватися для промисловості на Україні. Нам потрібно відкривати можливості колективного залучення інвестицій в державний сектор економіки", - зазначив глава українського уряду.

Гройсман також пообіцяв, що Україна більше не буде закуповувати газ за кордоном.

"Ми все ще імпортуємо газ. До 2020 р плануємо відмовитися від імпорту, і у нас знизиться ціна на газ назавжди", - заявив Гройсман.

Україна планує добути в 2018 р на своїй території 16 млрд куб. м газу - це граничний рівень видобутку, якого не вистачить при тривалих холодах. На Україні працюють 12 ПСГ загальною ємністю 31 млрд куб. м газу. Україна з 2015 р не купує російський газ, вважаючи за краще купувати його в реверсному режимі з ЄС.

Глава Міненерго України Ігор Насалик в серпні 2016 р визнав, що покупка газу в Європі обійшлася влітку українцям дорожче на $ 45 з кожної тисячі кубометрів, ніж покупка російського газу.

"Так, виходить дорожче, оскільки ми платимо за транзит і по території України, і по території Європи, і тому. І на сьогоднішній день ця ціна становить $ 185 (за 1 тис. куб. м.). За прямим контрактом з РФ ця ціна б становила $ 140 ", - заявив український міністр.