Створено пристрій для безпечного збору стовбурових клітин при кесаревому розтині

Мезенхімальні стовбурові клітини мають високий терапевтичний потенціал в боротьбі з імунними захворюваннями і запальними процесами.

Амніотична рідина, або навколоплідні води, оточуючі і захищаючі дитину в материнському утробі, завжди вважалася так званими медичними відходами.

Але після відкриття стовбурових клітин стало ясно, що цього дорогоцінного матеріалу в амніотичній рідині міститься дуже багато (як і в пуповинній крові, наприклад).

Нагадаємо, що стовбурові клітини цінні для науки тим, що можуть нескінченно ділитися (навіть після смерті людини) і розвиватися в будь-який тип клітин. Ця властивість дозволяє використовувати їх в клітинній терапії та регенеративній медицині - для відновлення пошкоджених органів і тканин і навіть створення їх з нуля.

Однак сучасні методи збору стовбурових клітин або інвазивних, або болючі (як у випадку з кістковим мозком), або етично суперечливі (наприклад, робота з людськими ембріонами), або "маловрожайні" (як при зборі клітин з пуповинної крові).

Тому дослідники розробляють нові способи отримання стовбурових клітин. Один з них представила команда з Лундського університету (Швеція).

Це багатоетапний метод збору і подальшої обробки стовбурових клітин з амніотичної рідини, для якого буде потрібно спеціально створити пристрій. За словами авторів, їх метод дозволить отримувати стовбурові клітини у великих кількостях, причому збір навколоплідних вод відбуватиметься абсолютно безпечним способом. Крім того, вчені зможуть згодом використовувати не тільки стовбурові клітини, а й цінні біоактивні молекули, які також містяться в рідині, що оточує малюка.

Спеціальний пристрій, про який йде мова, сконструйований з біоінертності пластика із застосуванням технологій тривимірного друку. Спершу за допомогою пристрою проводиться забір великого обсягу амніотичної рідини, потім її пропускають через фільтр з мікроскопічними осередками, а після цього рідина відправляється в спеціальну центрифугу для виділення мезенхімальних стовбурових клітин.

Ці клітини раніше вже показали високий терапевтичний потенціал в боротьбі з імунними захворюваннями і запальними процесами всередині організму. Наприклад, з їх допомогою можна лікувати діабет, артрит, серцево-судинні та нейродегенеративні хвороби. Однак їх використання раніше було обмежене, так як з інших тканин організму цей тип клітин можна виділити лише в зовсім невеликих кількостях.

"Ми показали, що за допомогою нашого пристрою можна зібрати до літра амніотичної рідини в ході кесаревого розтину. Цей процес продовжить операцію всього на 90 секунд і буде безпечний як для матері, так і для дитини", - розповідає провідний автор дослідження Андреас Гербст (Andreas Herbst).

До речі, в науковій статті, опублікованій в виданні Stem Cell Research & Therapy, команда Хербста пише про нерозкритий потенціал мезенхімальних стовбурових клітин. На думку дослідників, ці клітини можна перетворити в ембріональні стовбурові клітини. А з останніх можна, як відомо, виростити різні типи клітин організму, включаючи нервові, клітини крові, серця і так далі.

Наступним кроком учених зі Швеції стане вивчення мезенхімальних стовбурових клітин і можливостей їх перетворення. Автори також сподіваються, що їхня технологія після клінічних випробувань буде застосовуватися в усьому світі - таким чином вчені отримають величезну кількість стовбурових клітин для майбутніх досліджень, а терапія з їх використанням стане загальнодоступною.