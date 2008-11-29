Комфортабельные яхты в Киеве – прогулки, экскурсии

Прогулки на яхте – это прекрасная возможность организовать себе и своим близким настоящий отдых в конце рабочего дня, получить массу положительных эмоций и отправиться туда, где царят гармония и покой. Вы сможете увидеть Киев и Днепр совершенно с другого, необычного ракурса. Аренда яхты на портале katera.ua - это доступный и распространенный способ организации отдыха. Вы можете ограничиться, как небольшой экскурсионной прогулкой, так и заказать водный транспорт на продолжительный срок. При необходимости можно воспользоваться групповым путешествием, организовать праздник, романтическое свидание или корпоратив.

Ежегодно водные киевские маршруты становятся все более разнообразными. Комфортная речная поездка надолго останется в вашей памяти. При желании, вы сможете сделать яркие фотографии на фоне зеленых склонов и местных достопримечательностей. Яхт-клубы Киева предлагают свои услуги на высоком уровне качества. Можно заказать отдых на любой вкус и бюджет.

Увлекательное водное путешествие

Отдых на яхте поможет снять усталость и получить новые, незабываемые впечатления. Ежедневно бесчисленное количество прогулок на водном виде транспорта совершают не только туристы, но коренные жители столицы. Дело в том, что на Днепре существует большое количество оригинальных маршрутов, которые можно осваивать ежедневно. В процессе увлекательного путешествия вы увидите большое количество островков и заливов. А при желании можно будет поучиться основам управления судном. Если вы любитель активного образа жизни, то вам непременно захочется поучаствовать в парусной регате.

Дневные и вечерние прогулки на яхте

Компания Katera.ua в Киеве предлагает в аренду парусные и моторные судна по приемлемой стоимости. Прогулка на судне увлекательна, как в вечернее, дневное, так и утреннее время. Так, к примеру, если вы решили совершить путешествие днем, то получите прекрасную возможность, увидеть, как постепенно просыпается природа. В это время нежарко, солнце не светит ярко. Со временем солнце будет подниматься выше, согревая природу. Днем на борту судна можно с комфортом позагорать. На белоснежном, водном виде транспорта вы сможете любоваться удивительными пейзажами.

В вечернее время суток также можно увлекательно прокатиться на судне. Яхты в Киеве оснащены всем необходимым для комфортабельного отдыха. К вечеру солнце неспешно уходит за горизонт. Небо будет окрашиваться в эффектные цвета. К концу прогулки вы сможете насладиться закатом. Когда похолодает, можно разместиться в комфортабельном салоне.

Арендовать судно для увлекательной прогулки по волнам можно в удобное время. При желании вы сможете воспользоваться дополнительными услугами – экскурсовод, кок, музыкальное сопровождение, ведущий и т.д. Оригинальная прогулка по столице запомнится надолго и подарит массу положительных эмоций. Самый лучший отдых это тот, который организован качественно, нестандартно и со вкусом. Подарите себе и своим близким прекрасное настроение, заказав прокат яхт в Киеве.