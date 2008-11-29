Як знайти роботу за кордоном із знанням англійської мови

Їхати за кордон і розбагатіти - «американська мрія» не дає спокою багатьом жителям пострадянського простору. Хто з нас не мріяв жити в красивому будиночку за кордоном, їздити на дорогій машині і відпочивати на курортах? Але на шляху від мрій до дій, багато хто стикається з труднощами, наприклад, з пошуком роботи. Як знайти гідне місце?

Для початку потрібно розібратися, що таке робота за кордоном. Умовно всі види заробітку за кордоном можна розділити на три види:

робота для всіх;

робота для студентів;

робота для фахівців.

У кожного виду зайнятості є свої особливості і вимоги, потрібно підготувати різні документи і опанувати ряд навичок.

Робота за кордоном для всіх

Найпростіший і популярний спосіб отримати працевлаштування за кордоном - це підробити в певний сезон. Такі туристичні країни, як Туреччина, Єгипет, Греція та ін. З радістю запрошують до співпраці для обслуговування в готелях і ресторанах. Дійсно, зручно зайти в салон краси в Болгарії і зустріти там майстра, який говорить твоєю мовою. Але закордонні курорти відвідують не тільки громадяни Росії, України та інших країн СНД, а значить, знадобиться знання мови для спілкування з роботодавцем, місцевим населенням та іноземними туристами. В ідеалі потрібно знати місцевий діалект і писемність, але освоєння китайських ієрогліфів або арабської мови може зайняти цілі роки. В такому випадку на допомогу прийде англійська, міжнародна мова, вивчення якої є обов'язковим у більшості шкіл світу, а разом з repetitor.org.ua можна освоїти та вдосконалити англійську мову за короткий термін.

Крім знання мови потрібно нотаріально завірений переклад документів, робоча віза для проживання в країні і медична страховка. Влаштуватися покоївкою, офіціантом або збирачем полуниці можна без певних навичок. Для роботи за кордоном в перукарні або салоні знадобиться досвід аналогічної роботи на батьківщині. Підшукати вакансії і допомогти з проходженням співбесіди, а також оформити документи допоможуть спеціалізовані фірми, що займаються працевлаштуванням за кордоном.

Слід враховувати, що обслуговуючий персонал отримує невелику зарплату. Однак, при перерахунку в вітчизняну валюту, суми виходять значними, отже, можна добре заробити і повернутися додому. Іноземні компанії зацікавлені в залученні співробітників з інших країн, тому що праця співвітчизників, як правило, коштує набагато більше.

Робота в Європі

Одним з найбільш затребуваних напрямків роботи за кордоном є працевлаштування в Європі. Більшість країн Євросоюзу перебувають на одному з нами материку, тому добиратися туди значно простіше, ніж, наприклад, в Америку. Привертає наших співвітчизників і краса європейських міст, їх багата історія і культура. Крім описаних вище вакансій, часто в Європу їдуть працювати в якості Au-Pair - гувернантки і помічника по будинку в одній особі. Суть роботи полягає в допомозі дітям з навчанням, а також виконанні нескладної домашньої роботи. В обмін Au-Pair отримує проживання в будинку сім'ї та грошову винагороду. Даний вид роботи передбачає повну зайнятість з вихідними і вільними вечорами, коли можна відвідувати різні курси, а також оглядати визначні пам'ятки.

Робота для студентів

Замислюватися про подальшу кар'єру має сенс вже під час навчання, тим більше, що програми з обміну студентів і іноземні стажування мають всі необхідні умови для учнів. Звичайно, поїхати працювати за кордон, не витративши ні копійки грошей, досить складно. Стажування передбачає оплату навчальної візи, оформлення документів і проїзду. Але інші витрати на проживання та оплату самого навчання часто оплачує сторона, що запрошує. Можна також розраховувати на отримання стипендії або поєднувати навчання з підробітком, що дозволить винести з поїздки не тільки важливі навички за фахом, а й фінансову вигоду.

Пошук підходящої програми варто починати з відповідного відділу в своєму навчальному закладі. Якщо вуз не має зв'язків з тією країною, в яку ви хочете поїхати, почніть пошук з іншого боку. Будь-який великий вуз має свій сайт, на якому обов'язково є розділ, присвячений роботі з іноземними учнями. Складіть список найбільш затребуваних вузів країни і приступайте до методичного вивчення матеріалів на їх офіційних сторінках.

Робота в США

Як би не була приваблива Європа, далека Америка зі своїми гамбургерами, Голлівудом і Статуєю Свободи продовжує впевнено залучати молодь. Спеціально для тих, хто не любить витрачати час даремно, створена програма Work & Travel. Вона дозволяє провести літо в одному зі штатів Америки, пристойно заробити і при цьому подивитися країну.

Програма розрахована на 3-4 місяці, і останній обов'язково відводиться на подорожі по країні. Учасники неодмінно повинні бути студентами 1-4 курсу ВНЗ. Таким чином уряд США намагається мінімізувати випадки незаконної міграції - адже студент, швидше за все, повернеться на батьківщину, щоб закінчити освіту і отримати диплом. Другою обов'язковою умовою є, природно, знання англійської мови - без неї в Сполучених Штатах просто нічого робити.

Студенти мають можливість працювати в магазинах, готелях і ресторанах, отримуючи при цьому 7-8 $ за годину. Житло, як правило, надає роботодавець, плата за нього не перевищує 1000 $ в місяць. Кількість робочих годин на тиждень визначає сам учасник. Деякі вважають за краще працювати по 50-60 годин на тиждень, щоб отримати якомога більше грошей. Інші їдуть в Америку для поліпшення мовних навичок і отримання нових вражень, а тому працюють не більше 40 годин, залишаючи вільними вечора і вихідні дні.

Крім цього, варто пам'ятати про Грін-карти - документі, який дозволить жити і працювати в США на повноправній основі, а через певний час ви зможете стати офіційними громадянами США. Завдяки їй ви зможете:

працювати;

жити в будь-якому штаті;

володіти нерухомістю;

навчатися в державній школі;

отримати місцеве посвідчення водія;

вступити на службу в окремі види збройних сил США;

отримувати пільги медичного страхування для людей похилого віку;

отримувати допомогу по соціальному страхуванню, за віком і по непрацездатності.

Робота для фахівців

Молоді люди, які вже отримали вищу освіту, можуть розраховувати на високооплачувану роботу за кордоном. Великі закордонні компанії в сфері IT-технологій, нафтопереробки і легкої промисловості зацікавлені у кваліфікованих фахівцях і готові взяти на себе труднощі з оформлення іноземного співробітника. Щоб отримати гарну роботу за контрактом, необхідно надати документи про відповідну освіту, які котируються за кордоном. У деяких випадках може знадобиться пройти процедуру підтвердження кваліфікації, що займає досить багато часу і коштує чималих грошей.

Для отримання високооплачуваної роботи за кордоном, слід трохи змінити підхід до пошуку вакансій. Тут слід орієнтуватися не на сайти з працевлаштування за кордоном, а на конкретних роботодавців. Складіть список компаній, яким можуть бути корисні ваші послуги, і відправте своє резюме на електронну пошту відділу кадрів. Останнім часом все більшої популярності набувають резюме в відео-форматі.

Більшість великих компаній, як правило, працює на міжнародній арені, тому основною вимогою є не тільки володіння англійською мовою на розмовному рівні, а й вільне розуміння вузькоспеціалізованої термінології. Якщо у вас є сумніви в своїх мовних навичках, тоді варто тут http://repetitor.org.ua/repetitory/angliyskiy-yazyik/odessa підшукати репетитора, який допоможе зробити перший крок на шляху до мрії про роботу за кордоном!