У США схвалили військову допомогу Україні на 2018 рік

Підтримка Украіни 350 мільйонами доларів військової допомоги для України передбачено в узгодженому проекті оборонного бюджету США на 2018 рік.

В цьому році узгодження оборонної допомоги США для України фактично йде за тим же сценарієм, що і в минулому році. Як і в минулому році, бюджетний запит Палати представників Конгресу США склав 150 мільйонів доларів, а Сенату - 500 мільйонів доларів військової допомоги для України. У узгодженої версії фігурує компромісне 350 мільйонів доларів.

Сенатор Роб Портман, який є співавтором положення щодо України в сенатському законопроекті привітав узгоджений законопроект, повідомляє WeeklyStandard:

"Російська агресія на сході України триває і вона продовжує використовувати технології гібридної війни, такі як пропаганда і дезінформація, надзвичайно важливо, щоб США і НАТО надавали постійну економічну, політичну і військову підтримку, необхідну для того, щоб Україна змогла забезпечити своє демократичне майбутнє".

"Незалежна Україна є надзвичайно важливою не тільки для Східної Європи, але впливає і на більш широкі інтереси США в регіоні і поза його", - заявив сенатор.

Як і раніше, проект бюджету дозволяє надання оборонної летальної зброї Україні. Щоб це сталося, необхідно рішення Білого дому.

Новим і позитивним для України в проекті оборонного бюджету США є те, що законопроект розширює можливості з надання допомоги Україні і, зокрема, передбачає можливість фінансування реабілітації українських ветеранів в США, причому будуть покриватися як медичні, так і інші витрати, які можуть становити значні суми, хоча б з огляду на необхідність транспортування.

Зазвичай, оборонна допомога надається Україні не готівкою, а США витрачає безпосередньо на програми, метою яких є допомога Україні.

Половина з 350 мільйонів доларів США буде виділено на військову допомогу Україні тільки за умови прогресу в оборонній реформі, відзначається в законопроекті. Ця умова зберігається з бюджету минулого року.

Українська сторона з оптимізмом розцінює шанси на отримання всієї суми, повідомив "Голосу Америки" експерт близький до бюджетного процесу, який зазначив, що оборонна реформа в Україні впевнено просувається. Також, процедура припинення допомоги досить складна, адже передбачає, що Пентагон і Державний департамент США, які є кураторами програми військової допомоги Україні, спільно свідчитимуть в Конгресі про провал реформ.

Для того, щоб закон був у силі, проект оборонного бюджету США повинен пройти голосування в обох палатах Конгресу США і бути підписаний президентом.

На додаток до бюджету Пентагону, гроші на оборонну допомогу Україні можуть бути передбачені в бюджеті другого куратора оборонної допомоги Україні - Державного департаменту. У минулому році, в бюджеті Державного департаменту США було всього передбачено близько 99 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.

В цьому році, в рамках політики по скороченню витрат в бюджетному запиті Державний департамент цих грошей не надав. Тим не менш, найбільш ймовірно, проект бюджету буде доопрацьовано в Конгресі і кошти будуть передбачені, сказав експерт. Кошти, передбачені в бюджеті Держдепу на програми для України можуть витрачатися на протязі двох років, а не одного, що робить можливим втілення довгострокових стратегічних проектів.

Передбачені гроші, ще не означає, що вони виділені. Після затвердження оборонного бюджету, комітети з асигнувань обох палат Конгресу почнуть працювати над законом бюджетних асигнувань, з якого буде видно, які кошти будуть безпосередньо передані на виконання програми по військовій допомозі Україні в рамках передбачених коштів. На відміну від закону, який дає повноваження проводити витрати, закон про асигнування не може діяти більш одного року, проте, якщо є необхідність, існує теоретична можливість затвердити «додаткові асигнування коштів» в рамках програми, на яку Конгресом кошти вже передбачені.