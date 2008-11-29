Будівельний міксер: робимо правильний вибір

В будівельно-ремонтну практику сьогодення широко увійшли будівельні міксери, що дозволяють здійснювати прямо на будмайданчику перемішування тих чи інших будівельних розчинів і сумішей. Відповідно, постає питання грамотного вибору даного інструменту, який і буде розглянуто в цій статті.

Основною частиною будь-якого міксера є вбудований в корпус універсальний колекторний двигун. Такий двигун управляється за допомогою курка (акселератора), розташованого на зовнішній стороні корпусу. З електротехнічної точки зору, управління відбувається за допомогою зміни напруги живлення.

Відповідно, двигун змінює обороти в залежності від значення напруги: чим вищою буде напруга, тим, за інших рівних умов, будуть більші обороти шпинделя міксера. Круговий оберт, створюваний двигуном далі передається через вал двигуна на насадку, яка кріпиться в патроні міксера. Ця насадка і здійснює перемішування.

Види міксерів для ремонту

Сьогодні ринок пропонує різноманіття професійного інструменту. По-перше будівельні міксери можуть бути стаціонарні і ручні. Стаціонарні не вимагають тримання робітниками і зазвичай кріпляться або працюють з певною, специфічною для даного міксера ємністю.

Ручні ж мобільніші і більш транспортабельні, але вимагають постійного їх тримання. З цієї причини ручні будівельні міксери Sea-tools, як правило, мають меншу вагу, вони менш гучні в експлуатації, менш потужні і мають зазвичай меншу вартість ніж стаціонарні.

Максимальна швидкість обертання валу

У будівельно-ремонтній практиці, як правило, перемішування характеризується наступними відмітними рисами: в'язкий розчин або сухий, напівсуха будівельна суміш, низька швидкість перемішування.

Для таких умов добре підходять міксери з високим крутним показником, середньою потужністю, низькою швидкістю валу. Навіщо ж тоді потрібні високі обороти валу міксера?

Зазвичай, це пов'язано або зі збільшенням продуктивності роботи по перемішуванню в цілому, або при роботах з нев’язкими розчинами (такі теж зустрічаються не так вже й рідко). В інших випадках найбільш доцільні низькі обороти міксера. Найбільш поширені на міксерах максимальні обороти 500-1000.

Потужність

Потужність не є основним показником міксера, але по ній можна побічно судити про його можливості. Зазвичай потужність побутового міксера лежить в межах до 500-1000 Вт і лише дорогі професійні моделі мають потужність до 2 кВт і вище. Більш потужні моделі, як правило, мають масу часто за 5 кг і видають більше шуму під час роботи.

Обертаючий момент

Найважливіший фактор, але тільки для тих випадків, якщо планується розмішувати сильнов'язкі розчини та сухі суміші - найбільш поширений випадок. Не завжди виробники вказують цей параметр.

Якщо параметр не вказано, то краще утриматися від вибору такого міксера. Міксери недорогої категорії мають крутний момент зазвичай в межах 10-30 Нм, тоді як більш дорогі - до 100 Нм, а професійні моделі - понад 100 Нм. Для дому та дачних робіт в будь-якому випадку немає сенсу купувати міксер з обертовим моментом більш 50-70 Нм.

Наявність редуктора

Відомо, що редуктор робить міксер більш універсальним, здатним працювати на різних (як правило, двох, що цілком достатньо) швидкостях. Моделі з редуктором зазвичай дорожче коштують, але мають більше можливостей.

У таких моделях дуже зручно розподіляється вся споживана міксером енергія між числом оборотів (швидкістю обертання шпинделя міксера) і крутним моментом на валу. Виходить, що при грамотному управлінні таким міксером можна перемішувати практично будь-які розчини і суміші.

Обмеженням в таких міксерах може служити лише номінальна потужність інструменту. На низькій швидкості такий міксер здатний буде перемішувати найбільш в'язкі рідини, а також сухі суміші речовин на великій швидкості.

У цьому випадку основна енергія переходить в крутний момент, який досягає своїх максимальних значень, обмежуючись лише максимальною потужністю споживання міксера. Швидкістю ж всередині першої передачі можна управляти, використовуючи акселератор (курок) на панелі управління.

На другій передачі можна перемішувати менш в'язкі розчини, використовуючи більш швидкі обороти обертання шпинделя міксера. Управляти оборотами на другій передачі можна також за допомогою акселератора. Крутний момент буде мати мінімальні значення, а основна енергія буде витрачатися саме на обертання валу.

Проблема редукторних моделей полягає в меншому терміні безвідмовної експлуатації через більшу складність пристрою механічної частини міксера. Сам редуктор також вимагає додаткового догляду.

Крім цього, такі моделі дорожче коштують, мають велику масу, сильніше шумлять (шум створюється як за рахунок тертя щіток в колекторному двигуні, так і за рахунок тертя деталей в редукторі).

Насадки для міксера

Добре буде, якщо насадки до міксера вже входять в комплект при покупці міксера, але так буває не завжди. Можна докупити потім окремо необхідну насадку у інтернет-магазині sea-tools.com.ua.

Головна умова - вона технічно повинна відповідати міксеру, тобто вільно вставлятися в патрон і фіксуватися. Звичайна висота насадок лежить в межах 500-600 мм. Діаметр насадок не перевищує 100-150 мм.

Потрібно пам'ятати, що навіть невелике збільшення діаметра робочої частини насадки, збільшує необхідний для використання такої насадки крутний момент міксера. Інформація, для яких робіт призначена та чи інша насадка і якими параметрами повинен під час перемішування володіти міксер, зазвичай дається в інструкції до міксера і насадки.

Ємність для перемішування підбирають щодо діаметра насадки і швидкості перемішування. Чим більша швидкість перемішування і чим нижча в'язкість розчину, тим більший внутрішній діаметр може мати насадка щодо одного і того ж діаметру робочої частини насадки.

Для невеликих за обсягом робіт по змішуванню можна обійтися і без міксера, використавши для цього дриль або перфоратор. Це дозволить заощадити гроші.

Якщо міксер необхідний для повсякденних домашніх, дачних, гаражних і т. п. робіт, то зазвичай перевагу віддають побутовому ручному міксеру з потужністю до 500 Вт.

Якщо потрібно перемішувати сильно в’язкі суміші, сухі будівельні суміші, будівельний розчин і т. п., то краще зупинитися на моделях з редуктором (багатошвидкісних міксерах), при цьому потужність може також бути в межах 500 Вт.

Якщо купується модель без редуктора, то в цьому випадку варто орієнтуватися на крутний момент і максимальні оберти валу міксера. Крутний момент повинен бути максимальним, а максимальні оберти мінімальними.

Якщо планується здійснювати часті, об'ємні роботи по змішуванню, то краще купувати відразу професійні моделі, що мають велику потужність. У цьому випадку добре підходять стаціонарні міксери.