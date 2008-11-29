В Україну з початку року перевели майже 2 мільярди доларів

Українці отримали з-за кордону 1,747 мільярда доларів.

Обсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів в січні-вересні склав 1,747 мільярда доларів. Про це йдеться в даних Національного банку.

Цей показник в 8 разів перевищує обсяг переказів з країни за цей період в обсязі 207 млн доларів.

Обсяг переказів в межах України за 9 місяців склав 3,18 млрд доларів.

Нацбанк зазначив, що за цей період на території країни надавали послуги 34 системи переказу коштів, в тому числі 27 створених резидентами і 7 - нерезидентами.

Нагадаємо, в жовтні чиста покупка населенням іноземної валюти перевищила продаж вперше з січня 2015 року.