Мощная, громкая и басистая колонка Tronsmart Element Mega

Беспроводная колонка Tronsmart Element Mega подойдет всем любителям послушать музыку. Вы не сможете устоять от её качественного звучания и привлекательного внешнего вида. Главной особенностью такого устройства является его портативность. Вы без труда сможете слушать музыку в отменном качестве на природе, дома, в гостях или даже в машине, когда путешествуете. Она компактная и легкая, а также легко поместится в сумочке или рюкзаке.

Особенности Tronsmart Element Mega

Разработчики впервые добавили возможность управления при помощи жестов. Для этого была размещена интуитивная сенсорная панель, которая отвечает за регулировку звука и другие возможные функции. Это делает колонку уникальной в своем роде и позволяет выделяться на фоне её однотипных аналогов.Сенсорная панель подсвечивается приятным белым светом, что поможет управлять ею в условиях недостаточной освещенности.

За качественное звучание отвечают два динамика и 28-ядерный сабвуфер. Tronsmart Element Mega может выдавать отменный, четкий и качественный звук, который воспроизводится довольно-таки мощно. Каждая колонка может выдавать звучание на 20 Ватт, а DSP-технология позволит его сделать объемным.

Беспроводная колонка Тронсмарт Элемент Мега подключается к другим мультимедийным техникам, таким как телевизор, смартфон, медиаплеер или другие проигрыватели. Это возможно благодаря встроенному Bluetooth, технологии NFC, функции TWS или при помощи кабеля AUX. Подключение максимально простое - достаточно лишь нажать на одну кнопку, либо вставить кабель в отверстие mini Jack 3,5мм. Максимальное расстояние до источника беспроводной связи составляет 20 м. Также есть возможность подключить micro-SD. Колонка может выдержать работу до 15 часов благодаря аккумулятору объемом 3300 мАч.

Не стоит забывать о продуманном дизайнерском решении. Колонка была выполнена в сдержанном стиле, что придает ей большей изысканности. Она хорошо подойдет под любой интерьер комнаты, а особенно хорошо Mega смотрится в помещениях с современным дизайном. Она небольшая и компактная, о чем свидетельствуют её габариты. В длину она составляет 193 мм, в ширину 57 мм, а по высоте 82 мм. Вес при этом небольшой, всего 662 г.

Колонка Tronsmart Element Mega станет хорошим приобретением для тех, кто хочет слушать музыку часто, в хорошем качестве и в любом месте. Она совмещает в себе стильный дизайн и мощные характеристики, а звучание получается мощным и объемным.