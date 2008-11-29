Як зміняться Німеччина і ЄС після відходу Меркель?

У Німеччині політична криза, і події останніх днів це наочно показали. Позиції канцлера Ангели Меркель серйозно похитнулися. Якими будуть Німеччина і Євросоюз в цілому, якщо піде Меркель?

Зараз пані Меркель очевидно шукає шляхи, як залишитися при владі в умовах цієї політичної кризи. Вона вже заявила про готовність до нових виборів, сказавши, що це краще, ніж слабка коаліція.

Нагадаємо, Меркель керує країною вже 12 років, і провал з формуванням коаліції не привід для відставки, вважає вона. Разом з тим, в перспективі така ймовірність все ж є, і зараз вона найвища за весь час правління. Уявімо, як зміняться позиції Німеччини з найгостріших питань та напрямків.

Відмова від антиросійських санкцій

Що стосується питання антиросійських санкцій, то у Німеччині тут дуже тонка позиція: вона примудряється бути і проти них, і за. Так, наприклад, ФРН ввели і зберігають обмеження щодо нашої країни, проте влітку цього року, коли США прийняли законопроект про нові санкції щодо Росії, Ірану, КНДР, ключові особи Німеччини висловилися різко проти, заявивши, що не підтримають ці санкції. Разом з тим, Рада ЄС 14 вересня офіційно підтвердила продовження до 15 березня 2018 р обмежувальних заходів щодо нашої країни.

Так чи інакше, в Німеччині є політики, які не підтримують список санкцій. Так, наприклад, глава МЗС Зігмар Габріель недавно виступив за поетапне скасування санкцій.

"Діючі рішення Євросоюзу вимагають 100% -го виконання прийнятих в Мінську угод. Після цього можна приступати до 100% -го скасування санкцій проти Росії. Я вважаю, що ця умова нездійсненна. Було б правильним скасовувати санкції невеликими порціями, крок за кроком, щоб показати, що зрушення у напрямку до світу приносять вигоду ".

До слова, питання незалежності канцлера від США і політика щодо Росії стали центральними питаннями виборчої кампанії в цьому році. Представники СДПН не раз критикували Меркель за надто швидку підтримку нового пакета американських санкцій проти Росії, хоча проти них виступало навіть керівництво ЄС.

Втім, основний суперник Меркель - Мартін Шульц - заявив про солідарність Європейського союзу в питанні санкцій проти Росії, незважаючи на втрати деяких країн через припинення співпраці з Москвою.

МАРТИН ШУЛЬЦ

"Коли йде мова про санкції проти Росії, наприклад, - так, безумовно. При цьому деяким країнам ЄС це коштує грошей, тому що експорт до Росії порушений. Але ця солідарність є, тому що вона необхідна, тому що Росії потрібно ясно сказати, що до тих пір, поки вона порушує міжнародне право, будуть ці санкції "

У будь-якому випадку санкції - найважливіша тема політичної боротьби, тим більше що через них економіка втрачає величезні гроші. Тому в разі відходу Меркель питання скасування антиросійських обмежень буде одним з головних на порядку денному.

Ще раз відзначимо, що за скасування санкцій виступають дуже багато політиків, і без Меркель відцентрові сили будуть неминуче зростати, причому не тільки в Німеччині, але і в Європі.

Варто також відзначити, що в минулому році тоді ще міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр виступав проти введення санкцій проти Росії, правда тоді мова йшла про санкції у зв'язку з війною в Сирії.

Мігранти можуть поїхати додому

Питання міграції стало основною перешкодою на переговорах при спробі створити коаліційний уряд. Партія Ангели Меркель - ХДС - і ХСС виступили за обмеження до березня 2018 року можливості прибуття до Німеччини членів сімей категорій мігрантів, що користуються захистом. "Зелені", в свою чергу, відкидають такий варіант. У той же час представники природоохоронної партії заявили про готовність продовжити переговори з цього питання.

Подальша міграційна ФРН політика буде залежати від результатів нових виборів. Якщо коаліційну більшість сформувати не вдасться, то меншість дасть однозначну відповідь щодо мігрантів, і ця відповідь - "ні". Один з найбільш ймовірних варіантів - спочатку будуть введені жорсткі квоти, а другим кроком стане депортація мігрантів, які вже живуть в Німеччині.

Історія питання

Позиція Меркель була ослаблена після вересневих виборів, коли виборці, висловивши обурення з приводу її рішення в 2015 р відкрити кордони Німеччини більш ніж мільйонам прохачів притулку, покарали Консервативну партію, віддавши голоси партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Питання з цілісністю єврозони

Експерти неодноразово відзначали, що головним бенефіціаром єдиної європейської валюти є Німеччина. Країна є найбільшим експортером в країни Європи. Деякі економісти навіть не без підстави стверджують, що Німеччина просто експлуатує інші країни єврозони.

У Старому Світі є країни, які хотіли б повернутися до розрахунків в національних валютах, так як євро для багатьох з них є фактором освіти дисбалансів. Проте політична вага Меркель і загальна політична ситуація в ЄС дозволяли практично миттєво глушити будь-які подібні розмови на самій ранній стадії. У тому випадку якщо Меркель залишить свою посаду, питання доцільності єдиної європейської валюти може стати одним з ключових, таку ймовірність виключати не можна. Наочний приклад - події в Греції. Грецька криза кілька років поспіль на час ставала темою номер один. Афіни не раз погрожували вийти з єврозони і почати свій власний шлях на відновлення. Однак Німеччина всіма силами намагалася не допустити цього, в тому числі і з-за крайньої важливості євро для ФРН.

Меркель грала важливу роль в наданні фінансової допомоги грекам.

Разом з тим, в самій Німеччині досить багато противників надання допомоги грекам, так що складно сказати, як буде розвиватися грецька історія у разі відходу Меркель. Цілком можливо, знайдуться сили, які заблокують надання допомоги Афінам, і "грецька карусель" закрутиться по новому.