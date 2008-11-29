Імпорт машин в Україні зріс удвічі

За три квартали поточного року в Україну в режимі імпорту було ввезено 109,6 тисячі легкових автомобілів.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт машин виріс на 92%, а його митна вартість становить понад 1,5 мільярда доларів. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на "Укравтопром".

З цієї суми майже 1,2 млрд доларів було витрачено на нові автомобілі, яких було завезено 60,5 тис. Шт., А 346 млн доларів на 49,1 тис. авто з пробігом.

Найбільше автомобілів в Україну було ввезено з країн ЄС - 69,6 тис. одиниць, що склало більше 63% від загального обсягу імпорту легкових автомобілів за дев'ять місяців поточного року.

При цьому частка нових авто в євроімпорті була тільки 44%, решта 56% припали на автомобілі, що були в експлуатації.

Країною-лідером з постачання авто в Україну стала Німеччина, з якої ввезли 25 тис. Машин: 5,5 тис. нових авто і 19,5 тис з пробігом.

На другому місці імпорт з Японії - 13,9 тис авто (88,5% нові).

Замикає трійку лідерів Франція, яка відправила в Україну 10 тис автомобілів. Основну масу французького імпорту склали автомобілі з пробігом - 8,9 тис шт.

Нагадаємо, за січень-жовтень 2017 року обсяги митного оформлення старих авто на українських митницях виросли в 6 раз.