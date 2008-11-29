Вчені пояснили, як кориця спалює жир

В армію борців із зайвою вагою офіційно зарахований новий боєць: кориця. Дослідники з Мічиганського університету з'ясували, як ця пряність допомагає організму ефективно спалювати накопичені жири.

Кориця містить з'єднання під назвою ціннамальдегід. Саме він надає спеціям з кори коричної рослини неповторний аромат. Але також ціннамальдегід відомий тим, що захищає організм від гіперглікемії і ожиріння.

Цей факт відомий ученим вже давно, а ось принцип дії коричного альдегіду вони розгадали тільки зараз. До того ж, раніше всі експерименти з цим з'єднанням проводилися тільки на мишах; щодо людей будувалися лише здогадки. Тепер же все встало на свої місця.

Для початку пояснимо, що жирова тканина людини складається з клітин під назвою адипоцити. Вони запасають і зберігають енергію у вигляді ліпідів. Цей механізм вироблявся століттями і був необхідний для виживання нашим далеким предкам, у яких доступ до багатої жирами їжі був, прямо скажемо, обмежений. Організм накопичував енергію в жирових клітинах і потім, у міру необхідності (при нестачі їжі або в холодуі), її витрачав.

"Лише відносно недавно надлишок енергії став проблемою. Раніше все було навпаки: проблемою вважався дефіцит енергії", - пояснює провідний автор роботи Цзюнь У (Jun Wu).

Згодом необхідність у накопиченні надлишкової енергії у людей відпала, потім і зовсім пішла епідемія ожиріння. Вчені зрозуміли: потрібно шукати "каталізатори", які запустили б процес термогенеза в клітинах, щоб ті не збирали, а витрачали "паливні запаси".

Виявилося, таким засобом і є ціннамальдегід. Він покращує метаболізм, впливаючи безпосередньо на адипоцити і запускаючи в них термогенез.

Результати минулих експериментів з мишами підтвердили дослідження за участю людей. Фахівці працювали з добровольцями з різних вікових і етнічних груп. У всіх людей був різний індекс маси тіла.

Дослідники взяли у кожного учасника зразки тканин, що містять адипоцити, і обробили їх ціннамальдегідом. Під дією цього з'єднання помітно посилилася експресія кількох генів і виробництво ферментів, які підсилюють ліпідний обмін, розповідають автори. Більш того, вони також відзначили підвищене вироблення білків Ucp1 і Fgf21, які є важливими метаболічними регуляторами і беруть участь в термогенезі.

За словами У, ці дані можуть стати основною для нових стратегій боротьби з ожирінням. Коричний альдегід широко використовується сьогодні в харчовій промисловості. Крім того, це з'єднання недороге і загальнодоступне, і тому воно стане хорошою альтернативою дорогим лікарським препаратам.

Тепер ученим належить з'ясувати, в яких дозах і "варіаціях" найкраще діє ціннамальдегід. Також вони займуться пошуком можливих побічних ефектів від застосування цієї сполуки.

Наукова робота за підсумками дослідження представлена в спеціалізованому виданні Metabolism.