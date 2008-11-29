Конфлікт НАБУ і НАПК

Війна між антикорупціонерами - народні депутати намагаються розібратися, що відбувається між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Національним агентством з питань протидії корупції (НАПК): двома відомствами, чия мета - боротьба з корупцією.

Останнім часом керівники обох відомств потрапляють в скандали, їх звинувачують в порушенні закону.

22 листопада на парламентський антикорупційний комітет прийшли керівник НАПК Наталія Корчак і глава НАБУ Артем Ситник. Існування конфлікту між ними чиновники спростували, але визнали, що напруга в стосунках все ж є.

Одна з останніх історій - візит детектива НАБУ до свекрухи Наталії Корчак, щоб викликати її на допит і з'ясувати, чому не була задекларована іномарка, якою нібито користується глава НАПК.

Крім того, НАБУ відкрило досудове розслідування про незаконне збагачення Наталі Корчак - зокрема, про отримання захмарних премій в 200 тис. грн. на місяць. У свою чергу, в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі (САП) заявили, що дозволу на це розслідування не давали.

Корчак так само відкидає звинувачення колишньої підлеглої Анни Соломатін, яка, зокрема, заявила, що відомство навмисно уникало перевірок декларацій топ чиновників. Йдеться про десяток депутатів і кількох міністрів.

Були питання у присутніх на засіданні і до голови НАБУ – Ситника, якого звинувачують у розголошенні таємниці слідства. В інтернеті з'явилися відеозаписи, на яких голос, схожий на голос Ситника, розкриває журналістам дані прослушки дружини екс-прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Ситник ці звинувачення спростовує, а депутати наполягають на розслідуванні.

Цією справою займається Генпрокуратура - вивчає факт розголошення таємниці слідства. Всього ж на комітеті 22 листопада депутати закликали різні відомства працювати на загальний результат, щоб його відчували пересічні українці.