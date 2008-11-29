Як вибрати постільну білизну: критерії правильного вибору

Комфорт місця для сну залежить не тільки від обраного ліжка, але і від правильно підібраного комплекту постільної білизни. Незважаючи на величезний асортимент даної продукції, не рідко трапляються вироби поганої якості, які не тільки швидко зношуються, а й можуть викликати алергію.

Яка ж постільна білизна найкраща?

Першим критерієм при покупці, є якість самої тканини. Найпопулярнішою і практичною, є бязь. У чому її плюси? Вона має щільне плетіння за рахунок чого повільніше піддається зносу. Навіть після численних прань, простирадла будуть виглядати як нові. З мінусів виділимо досить високі ціни і грубу поверхню, що ускладнює прасування. Серед інших, не менш поширених тканин - сатин, льон, шовк і ситець.

Для порівняння коротка характеристику кожної з них:

ситець: + демократичні ціни, екологічність; - швидко зношується

сатин: + максимально практичний і довговічний; - висока вартість

шовк: + вишуканість, ефектний вигляд; - висока вартість, холодний на дотик.

Для того, щоб зрозуміти, яку краще купувати постільну білизну, обов’язково потрібно звернути увагу на етикетку. На ній має бути назва фірми виробника і адреса, схема комплекту (з зазначенням параметрів кожного окремого виробу), інформація про склад тканини. Крім цього, можуть бути вказані правила догляду за продукцією.

На питання «якої фірми постільна білизна краще?» Відповісти складно. Із зарубіжних країн-виробників, виділяється Туреччина, Франція, Португалія, Китай і Росія. Але якщо серед турецьких комплектів більшість має високу якість, то з китайськими часто бувають проблеми.

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Переваги торгової марки: інноваційні виробничо-технічні можливості і великий творчий потенціал дизайнерів з Франції. Це дає повну впевненість заявити, що постільна білизна Le Vele підкорить вас різноманітністю в дизайні комплектів. Відгуки покупців на сайті La-vele.com.ua підтверджують, що така білизна допоможе вам відійти від стереотипів, як повинна виглядати спальна кімната.

В каталозі виробника набори з абсолютно різним дизайном. Основне наповнення колекцій - це квіткові принти, тематика Сходу і нестандартні дизайнерські рішення.

Розробляючи новий малюнок, технологи і дизайнери втілюють сучасні модні тенденції, свою фантазію і знання, як домогтися максимального ефекту, щоб ліжко стала оазисом комфорту і затишку у вашому домі.

Ціна на продукцію виправдана копіткою працею творчої команди: дизайнерів, технологів, майстрів пошиття, а, також, вибором найкращих тканин.

Більшість комплектів виготовлено з сатину. Його основа - бавовняна скручена нитка. Саме така технологія виготовлення дозволяє домогтися яскравого блиску на тканині. Полотно гладке, з шовковистою поверхнею і міцне.

Така продукція розрахована на покупців з різним достатком. Дорогі набори - це вироби з шовку з великою кількістю декору, бездоганні своєю вишуканою красою.

Альтернатива їм, купити постільну білизну Ле Веле з тканини шовк-сатин. Лицьова сторона таких комплектів приваблює блиском натурального шовку, виворіт - 100% бавовняна тканина.

Свою продукцію виробник підносить з витонченістю і шиком: упаковує в красиві коробки і міцні пакети. Завжди приємно підносити такий ефектний подарунок на ювілей або весілля.

Купуючи товари у неперевірених фірм, покупці можуть зіткнутися з низькою якістю тканини, неправильними розмірами, погано надрукованих малюнком. Тому, перед тим як замовляти постільну білизну через іноземні сайти, радимо уважно вивчити інформацію про постачальника. У будь-якому випадку, завжди є вітчизняні виробники, у яких якість не гірша.

Якою ще буває постільна білизна? За критерієм «розмірності» вона може бути односпальною, полуторною, двоспальною та нестандартною (наприклад, європейські розміри або пошита на замовлення).

Ще раз виділимо основні критерії того, якою має бути постільна білизна: якісною, щільною, гіпоалергенною, екологічною, не мати стороннього запаху, мати яскравий однорідний малюнок. Крім цього, всі шви повинні бути рівними і проходити по всьому периметру. Реальні параметри повинні повністю відповідати заявленим на етикетці.

Як краще купувати постільну білизну, вирішувати тільки Вам, тому що, не дивлячись на перераховані вище правила, комфорт - поняття дуже індивідуальне, тому дотримуючись рекомендацій, Ви зможете купити дійсно відповідний товар.