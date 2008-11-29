Всесвітній банк: створення Антикорупційного суду важливо для економіки України

Світовий банк не почув від української влади конкретних термінів створення в Україні антикорупційного суду, заявив журналістам президент групи Світового банку Джим Кім, який перебуває з візитом в Києві.

ВР "Я не чув конкретну дату, коли це буде зроблено", - сказав Кім. При цьому він підкреслив, що створення антикорупційного суду в нашій країні з нетерпінням очікують всі міжнародні партнери України.

Президент України Петро Порошенко на початку листопада направив голові Верховної Ради Андрію Парубію лист з пропозицією якомога швидше доручити голові профільного комітету Ради створити робочу групу з напрацювання законопроекту про Антикорупційне суді.

Створення Антикорупційного суду є обов'язковою умовою продовження співпраці України і основного кредитора - Міжнародного валютного фонду. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на прийняття рішення про створення Антикорупційного суду в Україні в лічені місяці.