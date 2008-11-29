Нацбанк спростив валютні розрахунки при імпорті товарів

Нацбанк скасував обов'язкове використання акредитива при імпорті товарів на суму понад 5 млн доларів.

Національний банк України спростив валютні розрахунки бізнесу за імпорт товарів, скасувавши свою вимогу про обов'язкове використання акредитивної форми розрахунків при попередній оплаті в іноземній валюті за імпорт товарів, загальна вартість яких перевищує 5 млн дол. США.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №118, яке набирає чинності з 23 листопада, тепер авансові розрахунки в таких випадках можна буде здійснювати без використання акредитивів.

За оцінками регулятора, нова спрощена процедура авансових платежів за зовнішньоекономічними договорами сприятиме подальшому пожвавленню зовнішньої торгівлі, але при цьому не створить додаткового тиску на валютний ринок.