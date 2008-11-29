Озонотерапія внутрішньовенно: коли застосовується, відгуки фахівців і пацієнтів

Не вщухають суперечки про користь і шкоду внутрішньовенно озонотерапії: відгуки слід розділити на думки фахівців і пацієнтів. Серед лікарів більшість відгуків з негативним відтінком, значно менше нейтральних відгуків. Скептицизм фахівців обґрунтований і пов'язаний з відсутністю значної кількості наукових праць, на підставі яких можна зробити висновок про терапевтичну користь системної (внутрішньовенної) озонотерапії. Крім того, у процедури є значні обмеження.

Думки ж пацієнтів в більшою мірою позитивні, але ставляться вони до місцевого, локального, впливу озону (курс внутрішньом'язових ін'єкцій). Є позитивні відгуки пацієнтів про озонотерапію внутрішньовенно в Дінос при головному болю, а також для симулювання імунітету (загальнозміцнюючу дію), але їх небагато:

Мешканка Києва, 37 років, анонімно, зазначила, що після курсу озонотерапії внутрішньовенно у неї покращилося загальне самопочуття, шкіра стала чистішою.

Анастасія, 29 років, написала, що у неї після озонотерапії пройшли головні болі, які раніше мучили її регулярно.

Враховуючи неоднозначне ставлення до процедури в медичному середовищі, пацієнту слід не поспішати з рішенням пройти курс внутрішньовенної озонотерапії, проконсультуватися з фахівцем і спільно (з урахуванням очікуваних ефектів та можливих ризиків) спільно з ним прийняти рішення.

Курс і методика проведення

Існує кілька методик, заснованих на внутрішньовенному введенні озону.

Метод великої (внутрішньовенної) аутогемотерапії з озоном

У пацієнта проводять забір венозної крові в об'ємі 100-150 мл в гемакон (спеціальний контейнер). У ємність з кров'ю вводиться газова суміш, що складається з озону і кисню (вміст озону 5-30 мкг/мл). Кров і газову суміш акуратно і ретельно перемішують, потім вводять внутрішньовенно пацієнту;

Метод введення у вену попередньо озонованого фізіологічного розчину

Фізрозчин (200-400 мл) збагачують озоном, пропускаючи через нього суміш озону та кисню. При досягненні концентрації озону 2-6 мкг/мл розчин вводиться внутрішньовенно пацієнту.

Курс складається з 5-10 процедур. Для збагачення розчину озоном застосовується спеціальний апарат — медичний озонатор. Лікувальні властивості в готовому розчині зберігаються протягом 20 хвилин. Сама процедура нагадує внутрішньовенне введення розчинів через крапельницю.

Показання до процедури

Найбільш широко застосовується ця процедура в косметології:

при целюліті;

реабілітація після ліпосакції і після інших хірургічних втручань;

усунення дефектів шкірних покривів: рубців і розтяжок.

Крім косметології озонотерапія використовується при варикозній хворобі. Існують методики терапії (лікування) вірусних інфекцій (наприклад, герпесу).

У будь-якому випадку потрібно пам'ятати, що показання до озонотерапії внутрішньовенно визначає лікар: не тільки той фахівець, який проводить озонотерапію, але і лікар, у якого спостерігається пацієнт зі своїм захворюванням (флеболог, ендокринолог, інфекціоніст).

Протипоказання

У процедури є обмеження: абсолютні (не можна проводити ні в якому разі) і відносні (процедура можлива при дотриманні ряду умов).

Абсолютні протипоказання:

ендокринні захворювання (гіпертиреоз);

серцево-судинні захворювання (стенокардія та інші форми ішемічної хвороби серця);

гематологічні захворювання та коагулопатії (порушення згортання крові);

неврологічні захворювання (епілепсія);

гастроентерологічні захворювання (панкреатит);

гіперчутливість (алергічні реакції).

Відносні протипоказання до внутрішньовенної озонотерапії: не рекомендовано проведення процедури при прийомі препаратів, що впливають на згортання крові (ацетилсаліцилова кислота, антикоагулянти), при алкогольному сп'янінні (поки зберігається похмільний синдром).