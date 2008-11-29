Що чекати від бюджету-2108: борги країни виростуть, а українці продовжать бідніти

14 листопада український парламент проголосував у першому читанні за проект державного бюджету на 2018 рік. Через два тижні Мінфін обіцяє підготувати документ до другого читання з урахуванням всіх зауважень і поправок.

Як затверджуються показники і що вони означають для пересічних українців, "з'ясовували разом з експертами - директором Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігорем Бураковським, економістом Андрієм Мартинюком, виконавчим директором Міжнародного фонду Блейзера Олегом Устенко, президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменко .

1. Чому показники першого проекту бюджету постійно змінюються і в кінцевому підсумку сильно відрізняються від цифр в остаточному варіанті?

Основних причин дві. Перша - умовно кажучи, міжнародна. Справа в тому, що в процесі доопрацювання документа з'являються нові дані по економічній ситуації. І в цьому немає нічого дивного, це нормальна практика хоча б тому, що прогнози по економіці на початок, середину і кінець року розрізняються.

Друга причина - суто українська. Як тільки документ потрапляє на парламентське обговорення, тут же починається тиск по вертикалі, по горизонталі і навіть по діагоналі - занадто багато політиків хочуть за допомогою бюджету вирішити свої приватні питання.

2. Що означає закладений в бюджеті курс долара - середній курс на рік або максимальний на кінець року?

Ні те, ні інше. Закладений в бюджеті-2018 курс долара (30,1 грн. За долар) - це виключно технічний показник, спочатку дещо завищений для створення "подушки безпеки". Він потрібен для того, щоб знати, скільки грошей потрібно країні на обслуговування зовнішнього боргу, оскільки борги треба віддавати у валюті, а бюджет планується в гривнях.

Що стосується пильної уваги до цього показника з боку населення, то це, кажуть експерти, суто українська риса. Вітчизняна економіка є "високодоларизованою", і найменші коливання курсу стають у нас величезною проблемою в масштабах країни. Такої уваги до курсу іноземних валют, мабуть, немає ніде в світі.

3. Чому дохідна і видаткова частини бюджету не збігаються? І де братимемо гроші?

Дійсно, якщо подивитися на цифри проекту бюджету, ми побачимо, що різниця між прибутковою (877 млрд) і видаткової (948 млрд) частиною складає 71 млрд. грн. Це близько 2,5% ВВП.

Сума чимала, і частково вона може бути перекрита за рахунок нестійких джерел фінансування - в першу чергу, приватизації. Правда, навіть за умови, що приватизація пройде успішно, вона дасть не більше 20 млрд грн, тобто більше 50 млрд грн все одно потрібно буде десь брати. І тут вихід один - зовнішні джерела запозичення. А це означає, що борг України знову буде рости, і його обслуговування буде обходитися бюджету все дорожче і дорожче.

4. Чи вдасться виконати закладені макропоказники - зростання економіки і інфляцію?

Інфляція - орієнтовний показник, необхідний в першу чергу для індексації соціальних виплат. Він відображає очікуваний розвиток економіки при певному наборі зовнішніх і внутрішніх факторів. Однак, як і в нашому реальному житті, кожен конкретний фактор може змінитися, що призведе до зміни ситуації в цілому.

Судячи з бюджету, уряд очікує в 2018 році рекордно низьку інфляцію - всього 7%. Однак експерти в цьому питанні одностайні - такий показник виконаємо хіба що в теорії, а в реальності він буде мінімум вдвічі вище.

По-перше, зростання цін на нафту призведе до того, що в Україні виростуть ціни на бензин і, як наслідок, на товари і послуги.

По-друге, за чутками, нам готують черговий "сюрприз" у вигляді зростання тарифів на енергію для населення і для бізнесу, а це прямий шлях до зростання цін.

І, нарешті, по-третє, при невиконанні дохідної частини бюджету велика ймовірність, що уряд вдасться до старого, але зовсім недоброго способу - почне розкручувати інфляцію.

Що стосується закладеного в бюджеті 3% -ного зростання економіки, то навіть якщо його вдасться досягти, цього буде вкрай мало, і українці продовжать скочуватися в бідність. Справа в тому, що тільки на обслуговування боргу країна витрачає 5% ВВП, і щоб ми просто не ставали біднішими, потрібно відігравати ці відсотки - тобто економіка повинна зростати не менше ніж на 5% в рік.

5. Як зміняться зарплати, пенсії і соцвиплати?

З 1 січня 2018 року мінімальна зарплата знову зросте і складе 3723 грн. Втім, експерти попереджають, що на зростання реальних зарплат розраховувати не доводиться - просто станеться чергове часткове "вибілювання" зарплат.

Прожитковий мінімум, який на сьогодні становить 1624 грн, а з 1 грудня 2017 го - 1700 грн., В 2018-му зросте двічі: з 1 липня (1777 грн) і з 1 грудня (1853 грн).