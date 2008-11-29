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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Українці не задоволені положенням в країні
Напруженою вважають ситуацію в країні 68,2% українців, хоча 59,9% поки не підтримують організацію нового Майдану. При цьому 21,9% назвали ситуацію вибухонебезпечною.
Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження чотирьох компаній: Центр соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група Рейтинг, Центр Разумкова.
Тільки 6,2% опитаних відзначають, що ситуація в країні стабільна. Поки в Україні простежується прагнення до вибору населенням в основному мирних і не дуже радикальних форм протесту.
Так, більшість готові вдаватися до таких форм протестної активності, як участь у виборах - 58,9% і підписання петицій і звернень - 26,7%. Тільки 9,2% готові особисто взяти участь в новому Майдані. Взяти в руки зброю готові тільки 2,9% опитаних.
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