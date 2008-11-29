Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик
свіжий номер

Интересные книги о любви: 10 лучших произведений

Каждая история отношений уникальна, и каждый любовный роман неповторим, хотя рассказывают они все об одном и том же – о любви. Но какой же разной она бывает, какие удивительные обличия принимает, как неожиданно настигает своих «жертв» и как жестоко иногда обходится с ними. Задавшись вопросом, какой любовный роман почитать, обратите внимание на любое из 10 произведений в этом списке. В него вошли наиболее интересные романы – захватывающие, жизнеутверждающие и незабываемые истории о романтических чувствах и всепоглощающих страстях.

открытая книга

ТОП-10 лучших книг о любви

  1. «Дневник Бриджит Джонс». Хелен Филдинг. Читать этот женский роман (онлайн или в бумажной книге) вы будете каждую свободную минуту, и будете не в силах остановиться.
  2. «Любовь во время холеры». Габриэль Гарсия Маркес. Произведение совершенно другого уровня и стиля – о преданности и одержимости, о любви до старости и до смерти.
  3. «Плюс один». Книга Тони Джордана повествует о героине с психологической странностью, увлеченной числами и счетом. Но наши страсти, как известно, совершенно иррациональны.
  4. «Удачи». Автор этого произведения – Мэтью Квик, которому удивительно удачно удается описание маргинальных персонажей. Неординарные роман составлен как письма к Ричарду Гиру. Кстати, ни одного героя книги нельзя назвать полноценной состоявшейся личностью.
  5. «Серебристый луч надежды». Дебютный роман Мэтью Квика, экранизированный с Робертом Де Ниро. Психиатрическая клиника, попытки наладить отношения, упорное и изобретательное решение проблем – история не отпустит читателя до самого конца.
  6. «Норвежский лес». Сложная и противоречивая история от Харуки Мураками легко вписывается в категорию «лучшие романы о любви». Это тот роман, который лучше прочитать, прежде чем посмотреть экранизацию.
  7. «Горгулья». Эндрю Дэвидсон. В начале книги может возникнуть аналогия с «Английским пациентом», поскольку главный герой изуродован ожогами после автокатастрофы. Но на этом сходство и заканчивается. В загадочном и необыкновенном рассказе о любви тесно переплетается средневековье и современность. Время не властно над любовью, не правда ли?
  8. «До встречи с тобой». Джоджо Мойес создала трогательную и весьма реалистичную историю непростых отношений. Романтические клише в романе искупаются жизнеутверждающим настроем.
  9. «Дэниел Мартин». Джон Фаулз. Книга о том, что никакие жизненные обстоятельства, препятствия и моральные дилеммы не властны погасить огонь любви насовсем.

женщина читает книгу

Наслаждайтесь качественными текстами и находите в них ответы на свои вопросы. Приятного чтения!

вгору

Інші статті номеру

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com

  