Интересные книги о любви: 10 лучших произведений

Каждая история отношений уникальна, и каждый любовный роман неповторим, хотя рассказывают они все об одном и том же – о любви. Но какой же разной она бывает, какие удивительные обличия принимает, как неожиданно настигает своих «жертв» и как жестоко иногда обходится с ними. Задавшись вопросом, какой любовный роман почитать, обратите внимание на любое из 10 произведений в этом списке. В него вошли наиболее интересные романы – захватывающие, жизнеутверждающие и незабываемые истории о романтических чувствах и всепоглощающих страстях.

ТОП-10 лучших книг о любви

«Дневник Бриджит Джонс». Хелен Филдинг. Читать этот женский роман (онлайн или в бумажной книге) вы будете каждую свободную минуту, и будете не в силах остановиться. «Любовь во время холеры». Габриэль Гарсия Маркес. Произведение совершенно другого уровня и стиля – о преданности и одержимости, о любви до старости и до смерти. «Плюс один». Книга Тони Джордана повествует о героине с психологической странностью, увлеченной числами и счетом. Но наши страсти, как известно, совершенно иррациональны. «Удачи». Автор этого произведения – Мэтью Квик, которому удивительно удачно удается описание маргинальных персонажей. Неординарные роман составлен как письма к Ричарду Гиру. Кстати, ни одного героя книги нельзя назвать полноценной состоявшейся личностью. «Серебристый луч надежды». Дебютный роман Мэтью Квика, экранизированный с Робертом Де Ниро. Психиатрическая клиника, попытки наладить отношения, упорное и изобретательное решение проблем – история не отпустит читателя до самого конца. «Норвежский лес». Сложная и противоречивая история от Харуки Мураками легко вписывается в категорию «лучшие романы о любви». Это тот роман, который лучше прочитать, прежде чем посмотреть экранизацию. «Горгулья». Эндрю Дэвидсон. В начале книги может возникнуть аналогия с «Английским пациентом», поскольку главный герой изуродован ожогами после автокатастрофы. Но на этом сходство и заканчивается. В загадочном и необыкновенном рассказе о любви тесно переплетается средневековье и современность. Время не властно над любовью, не правда ли? «До встречи с тобой». Джоджо Мойес создала трогательную и весьма реалистичную историю непростых отношений. Романтические клише в романе искупаются жизнеутверждающим настроем. «Дэниел Мартин». Джон Фаулз. Книга о том, что никакие жизненные обстоятельства, препятствия и моральные дилеммы не властны погасить огонь любви насовсем.

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