Жінки виявилися більш уважними водіями

Стереотип про те, що жінки - погані водії, практично став загальновизнаною нормою (і приводом для численних жартів). Однак нове дослідження, ймовірно, покладе цьому край. Норвезькі вчені з'ясували: представниці прекрасної статі на самій-то справі більш компетентні за кермом, ніж чоловіки. Зокрема, саме жінки похилого віку виявилися більш зосередженими на дорогах.

Оле Йоханссон (Ole Johansson) і його дослідницька група з Інституту економіки транспорту в Норвегії вивчили, як особисті якості водіїв (вік, стать, характер) впливають на здатність зосередитися за кермом.

За словами Йоханссона, в нещодавній доповіді був зроблений висновок: розсіяні водії в багатьох країнах стають винуватцями щонайменше в 12 відсотках ДТП. Причому більшість інших статистичних даних, за його словами, свідчать навіть про більш великі цифри.

Дослідник відзначає, в усьому світі існує багато кампаній, спрямованих на підвищення безпеки на дорогах, проте мало фахівців звертають увагу на відволікаючі фактори.

З цієї причини експерти вирішили з'ясувати, які водії частіше відволікаються на дорогах (і на що саме). Норвезькі вчені опитали дві великі групи людей. До першої увійшли 1100 учнів старших класів, у 208 вже були водійські права. У другу було відібрано 414 дорослих людей.

В ході наукової роботи вчені розглядали частоту відволікань і тип відволікаючих чинників, з якими стикалися учасники дослідження під час водіння, а також їхнє ставлення до них.

Виявилося, що найпоширенішим відволікаючим чинником є радіо (точніше, перемикання радіостанцій).

"Я виявив, що молоді чоловіки були більш схильні відволікатися на дорогах", - говорить Йоханссон, додаючи, що серед інших водіїв, які найчастіше відволікалися, були і ті, хто водить машину досить часто, в тому числі люди з неврологічними розладами і екстраверти .

Дослідження також показало: літні жінки могли більше контролювати себе і були менш схильні відволікатися під час водіння.

Результати дослідження представлені в науковому виданні Frontiers in Psychology.

До слова, раніше автори проекту розповідали: третина дорослих не пристібається на задніх сидіннях. Багато фахівців також відзначають, що і використання смартфонів за кермом призводить до ДТП. У зв'язку з цим влада США хоче обмежити водіїв, щоб знизити кількість аварій.