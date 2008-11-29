Чому люди скриплять зубами?

Скрегіт зубами - проблема, з якою в тій чи іншій мірі стикалося більшість людей. Багато хто навіть не знає про те, що потрапляють в їх число, оскільки ця напасть долає їх тільки уві сні.

Причини бруксизма (медична назва цього явища) різноманітні і різні у дорослих і дітей. Медики, скрегіт зубами, визначають як порушення сну, начебто хропіння, але до серйозних захворювань не відносять. До слова, бруксизм як медичне відхилення може включати не тільки власне скрегіт зубами, а й часте ковтання слини уві сні, стуки зубами. Фізіологічно бруксизм є наслідок напруги жувальних м'язів, яке відбувається на несвідомому рівні (в більшості випадків уві сні або під час сильної захопленості якимось заняттям). А значить, цю звичку неможливо контролювати. Багато хто знає про те, що скриплять зубами тільки від тих, хто спить з ними поруч.

Бруксизм помітний з боку, але рідко усвідомлюється самою людиною. Хоча є певні симптоми, які можуть вказувати на можливість того, що у людини є звичка скреготати зубами уві сні. Про це може сигналізувати наступне: прогресування стоматологічних проблем (в першу чергу стерта емаль); біль м'язів і суглобів нижньої щелепи, спазми жувальних м'язів, біль м'язів обличчя; незадовільна якість сну, внаслідок чого на ранок людина не відчуває себе повноцінно відпочившою; хронічні головні болі, мігрені, м'язові болі в спині, плечах і шиї; частий дзвін і біль у вухах, порушення функціонування внутрішнього вуха (вестибулярні запаморочення). Переконатися в тому, що ці симптоми є наслідком саме бруксизма, можна, пройшовши дослідження на полісомнографію.

Дитячий скрип зубами

Скрипіти або скреготати зубами можуть люди будь-якого віку, тобто дана звичка не має вікових передумов. Але у дорослих і дітей відрізняються причини, що викликають бруксизм. Наприклад, в дитинстві і ранньому дитинстві скрип молочними зубами не є відхиленням від норми (якщо він не частий і не тривалий). До того ж, дитина може і навмисно скрипіти зубами, як би вивчаючи свої зуби і їх можливості

На думку більшості людей, основною причиною скреготу зубами (як у дорослих, так і у дітей) є наявність в організмі паразитів. Ця думка помилкова, безліч проведених медичних досліджень заперечує прямий взаємозв'язок цих двох розладів. Тому не варто панікувати і давати дитині (або дорослому) глистогінні препарати, почувши, як він уві сні скрипить зубами.

Причинами дитячого бруксизма може виступати невинне прорізування зубів або ж збільшені аденоїди, нестача вітамінів і т. Д. Крім того, неврівноважений нервовий стан дитини може провокувати нерегулярний скрегіт зубами уві сні. Наприклад, перезбудження внаслідок занадто активних ігор перед сном, тривалий перегляд телевізора цілком може викликати нічний бруксизм. Скрегіт зубами у дорослих

У дорослих нестабільний емоційний стан також може стати причиною неусвідомленого бруксизма. Перенапруження, втома, часті стреси - словом, велике навантаження на нервову систему може спричинити за собою такІ розлади сну, як скрип зубами. Тому в першу чергу для боротьби з дорослим бруксизмом необхідно вести здоровий і емоційно врівноважений спосіб життя, намагатися максимально знизити число стресових ситуацій. Народна медицина радить пити на ніч заспокійливі трав'яні настої, допомагають також масажі з розслаблюючими ефірними маслами і прогулянки перед сном на свіжому повітрі.

Серед фізіологічних причин бруксизма медики виділяють стоматологічні проблеми: неправильно зроблені пломби, коронки, зубні імплантати. А значить, якщо має місце звичка скрипіти зубами, то слід обов'язково записатися на прийом до стоматолога.