Католицьке Різдво зробили вихідним, а 2 травня - робочим

25 грудня українці зможуть провести вдома. 1 травня тепер не "День трудящих", а "День праці". Депутати вже внесли відповідні зміни до Трудового кодексу.

25. 25 будемо вдома відпочивати. Верховна Рада внесла зміни до Кодексу законів про працю щодо святкових і вихідних днях. Тепер 25 грудня стане вихідним днем, а ось 2 травня - робочим. За законопроект № 5496 проголосували 238 парламентаріїв за основу і в цілому.

Парламентарії також підтримали правку спікера Верховної Ради Андрія Парубія про те, щоб перейменувати свято 1 травня з "День трудящих" на "День праці".

Депутати, при складанні законопроекту, грунтувалися на статистичних даних Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури.

- Близько 23 172 діючих релігійних православних, греко-католицьких та деяких інших християнських громад відзначають Різдво Христове 7 січня за Юліанським календарем. У той же час на сьогодні в Україні налічується близько 11000 релігійних католицьких і протестантських громад, що становить близько 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня.

Таким чином, значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день. Крім цього, в світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня. Для багатьох Українська така дата також є прийнятною, враховуючи оптимізацію святкування релігійного свята Різдва Христового, що супроводжується постом, і світського - Нового року, - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Фейсбуці підтримала перестановку святкових днів, але додала, що треба скасувати 8 березня. Вона також вважає, що святкові дні не можна переносити на будні.

- Вважаю, що у нас потрібно ще скасувати як вихідний 8 березня, це День міжнародної солідарності жінок, і він повинен бути Днем нашої солідарності, а не "днем Гвоздик". Також повністю підтримую позицію І. Гриньова про необхідність скасування норми про перенесення святкових днів з вихідних на понеділок. Воююча країна зі слабкою економікою не може собі дозволити розкіш 100 днів з 365 гуляти, - написала Геращенко.