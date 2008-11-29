МВФ не задоволений бюджетом Україна на 2018 рік

Місія МВФ завершила роботу в Києві, але продовжить обговорення з владою України заходів щодо забезпечення дефіциту держбюджету на 2018 року в розмірі 2,5% ВВП, заявив постпред МВФ в Україні Йост Люнгман.

"Обговорення триватиме протягом наступних тижнів, щоб забезпечити відповідність в прийнятому бюджеті показника дефіциту в 2,5% ВВП, який узгоджений в рамках підтримуваної Фондом програми економічних реформ України", - повідомляється в заяві МВФ за підсумками роботи в Києві місії з 9 по 17 листопада.

Києву вкрай важливо позитивний висновок МВФ для отримання нового траншу кредиту фонду. Раніше Нацбанк України заявив, що "може посилитися вразливість економіки України через затримку з надходженням фінансування за програмою співпраці з МВФ".

14 листопада Верховна рада України прийняла держбюджет-2018.

Проект бюджету передбачає зростання ВВП на 3% і скорочення дефіциту держбюджету до 2,4% ВВП з очікуваних 2,7% ВВП за підсумками 2017 р

МВФ сумнівається в реалістичності цих планів і наполягає на підвищенні пенсійного віку і на продовженні скорочення соціальної підтримки населення.

МВФ як і раніше притримує видачу чергового траншу кредиту за чинною програмою допомоги Україні.

Україні потрібно звернути увагу на реалізацію в найближчій перспективі пенсійної та антикорупційної реформ, на приватизацію, заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

У березні 2015 року в МВФ затвердили кредитну програму для України на $ 17,5 млрд, яка прийшла на зміну недовиконаним програми 2014 р За новою програмою Київ отримав чотири транші на загальну суму близько $ 8,38 млрд.

Останній транш надійшов 5 квітня і склав $ 1 млрд.

Одночасно скоротили фінансування Києва інші міжнародні донори - Всесвітній банк, Євросоюз.

Це призвело до погіршення економічної ситуації в країні.

У підсумку, з 27 жовтня 2017 р правління Національного банку України підвищило облікову ставку відразу з 12,5% до 13,5% річних після майже дворічного тренда по зниженню ставки.

Причини - погіршення фінансової стабільності і сплеск інфляції. Нацбанк заявив, що кредити для економіки подешевшають після отримання кредитів МВФ і зменшення темпів зростання цін.

Споживча інфляція у вересні 2017 р прискорилася до 16,4% в річному вимірі, що вище прогнозу Національного банку.

Регулятор погіршив очікування щодо зростання цін. До кінця 2017 р інфляція знизиться до 12,2% (попередній травневий прогноз - 9,1%). За підсумками 2018 р інфляція знизиться до 7,3% (попередній прогноз - 6,0%). Прогноз інфляції на 2019 р залишився незмінним - 5,0%.

Коли буде кредит МВФ?

Доля кредиту фонду для України проясниться в грудні. Поки МВФ вивчає проекти законів, прийняті українським парламентом.

У листопаді після прийняття бюджету Верховна рада України прийняла в першому читанні внесений прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом проект закону про приватизацію державного майна. Цей документ повинен підвищити прозорість продажу держмайна.

Крім того, фонд вивчає прийнятий закон про пенсійну реформу.

Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд (МВФ) стурбовані поправками до пенсійної реформи, проведення якої потрібно для відкриття нового траншу фінансової допомоги Україні.

На початку жовтня парламент України прийняв закон про пенсійну реформу. Законом не передбачається підвищення пенсійного віку в країні, як наполягав МВФ, але передбачається збільшення трудового стажу з 1 січня 2018 року з 15 до 25 років. Згодом розмір стажу буде збільшуватися на 1 рік щорічно. У той же час стаж можна компенсувати за рахунок внесків до Пенсійного фонду.

Законом також передбачено підвищення пенсій для 9 млн жителів України і скасування оподаткування пенсій працюючих громадян. Ліквідується спецпенсії для держслужбовців, прокурорів, суддів і вчених, однак для військових вона зберігається.

МВФ також наполягає на посиленні боротьби з корупцією в країні і скорочення соціальних виплат.