Особливості та види фарб для внутрішніх робіт

У інтер'єрному оздобленні фарби різних типів використовуються досить широко. Їх наносять на стелю, стіни, підлогу, інші конструкційні та декоративні елементи. В якості основи можуть служити і бетон, і оштукатурена поверхня, і гіпсокартон, і дерево. Щоб правильно підібрати фарби для внутрішніх робіт, необхідно розібратися, які з них для чого підходять.

Типи фарб

Всі інтер’єрні фарби можна поділити на кілька категорій:

за призначенням (фінішні фарби, лак, емалі, грунтовки);

за сполучною речовиною (масло, оліфа, вода (емульсія), латекс);

за матеріалом, на який їх можна нанести (дерево, цегла, бетон, штукатурка і так далі);

по гладкості (гладкі, призначені для створення текстур, наприклад, мозаїчної, шкіряної і так далі);

за рівнем блиску (глянець, мат, напівглянець, полумат).

Всі ці параметри необхідно враховувати при покупці фарби для виконання певних внутрішніх робіт.

Види фарб

Головним фактором поділу фарб для внутрішніх робіт є сполучна речовина, яка істотно впливає на характеристики цього будматеріалу. Всього є п'ять варіантів:

масло;

оліфа;

вода;

латекс;

розчинники органіки (вони дають алкідні фарби).

Варто розглянути кожен варіант докладніше.

Алкідні барвники в основному використовуються в якості захисних покриттів, в тому числі як фарба для дерева для внутрішніх робіт, а також в приміщеннях, де трапляється висока температура, і присутні не просто висока вологість, але велика ймовірність прямого попадання води. Колір їх дуже стійкий, яскравий. Однак потрібно бути обережним при роботі з такою фарбою: вона має сильний запах і в непровітрюваних приміщеннях працювати з нею не рекомендується. Наносити її можна на цемент, бетон, метал, дерево, гіпс і багато інших поверхонь.

Схожі за властивостями з алкідними це фарби масляні для внутрішніх робіт. Вони також виділяють в повітря шкідливі речовини до моменту повного висихання, так що потрібно обережно працювати з ними і не вселятися в приміщення раніше двох тижнів після фарбування. Ще один мінус - висока пожежна небезпека, крім того, вони відносно швидко вицвітають.

Емульсійні, вони ж водні фарби для внутрішніх робіт, сьогодні використовуються найчастіше в інтер'єрному декорі. Їх можна поділити на вододисперсійні, водоемульсійні і полімерні барвники (з латексом, акрилом або ПВА в основі). Всі вони екологічні, практично не горючі, стійкі до побутових миючих засобів. Вибір великий, але користується попитом фарба латексна для інтер’єрів Sniezka Design Lux okoloremonta.ua/kraska_lateksnaya_dlya_intererov_sniezka_design_lux_3_1_l, яка забезпечує поверхні міцне зносостійке покриття.

Вододисперсійна фарба і фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт, якщо брати в загальних рисах, відрізняються кількістю вхідних в них водорозчинних компонентів. Відповідно, в емульсії їх більше, в дисперсних складах менше. Це пояснює той факт, що емульсійні барвники мають велику покриваність і гладкість. Фарба дисперсійна для внутрішніх робіт складніше змивається водою, ніж емульсійна, що необхідно враховувати при покупці.

ПВА-фарби вкрай дешеві, але використовують їх не часто, оскільки вони нестійкі не тільки до води, але і просто до вологи. Вони бляклі, ними найчастіше фарбують стелі в спальнях, вітальнях.

Акрилові фарби для внутрішніх робіт на сьогоднішній момент є найпоширенішими. Ними фарбують і стіни, і стелі, взагалі вони добре лягають на всі поверхні за винятком «лакових». При покупці потрібно звертати увагу на кількість циклів вологого прибирання - виробник завжди це вказує.

Силіконові фарби мають високу паропроникність та при цьому у них незмочувана поверхня, тобто вода з неї просто скочується. Вони дуже стійкі до високих температур та стійкі до мікроорганізмів. Є лише один недолік: через паропроникність вони непридатні для захисту бетонних підкладок від вологи. Ну і, звичайно, недоліком є їх висока вартість.

Силікатні фарби створюються на основі скла. Їх властивості: обмежена колірна гама, висока швидкість затвердіння, виняткова міцність у поєднанні з високою паропроникністю, пожежостійкістю, стійкістю до мікроорганізмів.

Вибір фарби для інтер’єру

При виборі матеріалів для покриття необхідно правильно оцінити майбутні функції, що фарбується. Для цього потрібно проаналізувати призначення кімнати, схильність поверхні зносу і пошкоджень, безпеку застосовуваної фарби. Для внутрішніх робіт важливо чи піддається поверхня вологому прибиранню. Таку інформацію можна отримати, уважно вивчивши упаковку. При необхідності отримати яскравий білий колір, слід зупинити свій вибір на банках з маркуванням «білосніжна» і наносити її доведеться в кілька шарів, щоб колір основа поверхні не просвічував. Розраховуючи, який обсяг фарби варто придбати, потрібно пам'ятати, що витрата йде на кубометр. Але чим якісніша фарба, тим менше витрата, тому що шари укладаються рівніше і перекривають попередній колір. Крім того, необхідно перевіряти термін придатності фарби і переконатися, що вона зберігалася в правильних умовах. Для того щоб новий інтер'єр не розчарував необхідно докласти максимум зусиль до правильного несення покриття на поверхні. Для цього ретельно готуйте поверхні. Всі недопрацьовані дефекти після фарбування усунути дуже складно. Тому потрібно виконувати очистку, шліфування і ґрунтовку поверхні. Склад грунтовки під фарбування теж важливий. Від нього залежить зчеплення активних елементів покриття з поверхнею. Тому купувати їх краще разом. Продумавши всі деталі фарбування, можна убезпечити себе від помилок і зберегти первозданний вигляд оновленого інтер'єру на довгий час. Яскраві кольори, різноманітність фактур і властивостей інтер'єрних фарб дозволяють підібрати індивідуальне покриття, яке відповідає всім вимогам робіт. Економічність і довговічність лакофарбових покриттів роблять їх лідером серед декору поверхонь. А широкий асортимент якісних фарб в інтернет-магазині будматеріалів «Околоремонта» дозволяє створювати нові поєднання і втілювати творчі ідеї.