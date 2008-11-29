Євросоюз прийме ще 34 тисячі біженців

Нова програма розрахована на два роки.

Країни Євросоюзу затвердили план по прийому біженців на найближчі два роки. Згідно з новими змінами, за цей період на території країн ЄС розмістять 34 тисячі мігрантів. При цьому Єврокомісія поставила мету - прийняти 34 тисяч біженців. Про це повідомили DW.

Приймаючі країни отримають 10 тисяч євро на утримання кожного біженця. Своє слово ще має сказати Німеччини, яка схвалить або не схвалить цю програму вже після формування нового уряду.

Крім цього Брюссель пригрозив наслідками Польщі, Угорщині та Чехії, в разі якщо вони знову відмовляться від прийому біженців за квотами. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос.

Дана програма покликана скоротити кількість нелегальних перевезень мігрантів, під час яких щорічно гинуть тисячі людей.

Згідно з даними ООН, в 2017 році в Середземному морі загинули 1720 біженців. Зниклими безвісти вважаються ще сотні мігрантів, що з ними сталося - невідомо.