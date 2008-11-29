Влада Греції виплатить нужденним 1,4 млрд євро

Греція розподілить 1,4 млрд євро ($ 1,63 млрд) в якості соціальної допомоги для пенсіонерів та інших серйозно постраждалих від програми жорсткої економії верств населення, заявив прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас.

Ці гроші стали доступні, оскільки країна досягла мети первинного профіциту бюджету, що виключає витрати на обслуговування боргу, в 1,75% від ВВП, заявив Ціпрас.

Ціпрас прийшов до влади в 2015 р, пообіцявши припинити часи жорстких фінансових обмежень, але пізніше був змушений знову звернутися до ЄС за допомогою в обмін на ще більш серйозну програму економії, щоб зберегти країну в складі єврозони. Згодом Ціпрас був переобраний, тепер термін його повноважень закінчується в кінці 2019 р

Його уряд, очолюваний лівими, сподівається, що після семи років кризи фінансові результати Греції допоможуть країні вийти з програми порятунку ЄС в серпні 2018 року, коли закінчиться поточний раунд програми.

"Уже другий рік ми можемо розподіляти соціальні дивіденди серед людей, які найбільше цього потребують. У цьому році ми більш підготовлені і ефективні, ми зможемо виплатити велику суму", - сказав прем'єр в телевізійній заяві.

У минулому році Ціпрас несподівано оголосив, що держава виплатить близько 600 млн євро пенсіонерам з низьким доходом, що викликало обурення у міжнародних кредиторів країни.

Цього року кредитори схвалили рішення влади Греції розподілити гроші серед населення, оскільки вони відзначили прогрес Афін у виконанні умов програми фінансової допомоги. Їхніх представників очікують в Афінах в цьому місяці, щоб відновити переговори про бюджетні завдання та реформи.