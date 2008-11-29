Європа намагається знизити військову залежність від США

Євросоюз 13 листопада офіційно відкрив нову еру співпраці у сфері оборони, яка передбачає реалізацію програми спільних інвестицій в військове устаткування, дослідження і розробки, відому як "Постійне структуроване співробітництво" (PESCO).

Міністри закордонних справ і оборони 23 країн ЄС підписали в Брюсселі пакт з оборони, націлений на посилення співпраці всередині блоку. Документ набуде юридичну силу, після того як його схвалять лідери блоку на саміті ЄС в середині грудня.

Відтепер ЄС буде грати більш узгоджену роль у вирішенні міжнародних криз, одночасно знижуючи залежність від США.

Великобританія, яка повинна вийти з ЄС в 2019 року, не є частиною PESCO.

До Brexit Лондон виступав проти ідеї Європейського оборонного союзу, заявляючи, що це знищить союз НАТО і Великобританії з США. Данія не братиме в цьому участь. Ірландія, Португалія та Мальта все ще не визначилися, чи захочуть вони приєднуватися чи ні.

Це перший раз, коли країни-члени ЄС реалізують подібний спільний проект, що має обов'язкову юридичну силу, а також зобов'язуються збільшити витрати на оборону. Країни-члени представлять план дій, виклавши свої цілі щодо розвитку сфери оборони.

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки в комісії Юнкера Федеріка Могеріні, військові керівники ЄС і Європейське оборонне агентство стежитимуть за тим, чи дотримуються намічені узгоджені плани. Ті, хто не виконає свої зобов'язання, можуть бути виключені з групи.

Внески країн-учасниць НАТО

PESCO покликана скоротити кількість різних систем озброєнь в Європі і сприяти регіональній військовій інтеграції. Вона також призначена для спільної підготовки військових офіцерів. Спільний розвиток військового потенціалу ЄС дозволить блоку проводити операції окремо або спільно з НАТО.

Федеріка Могеріні назвала угоду "історичним моментом в оборонній системі Європи". За її словами, PESCO служить доповненням до НАТО, який складають 22 з 28 країн ЄС. Вона вважає, що у ЄС є інструменти для боротьби з гібридною війною - використання звичайної зброї поряд з пропагандою і кібератаками - те, що військовий альянс не має в своєму розпорядженні. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель висловився про цю угоду як про «великий крок на шляху до самозабезпечення і зміцнення політики безпеки і оборони Європейського союзу", що є важливою віхою в розвитку Європи.

В рамках PESCO країни ЄС зобов'язуються збільшити військові витрати: буде створено Європейський оборонний фонд обсягом 5 млн євро для купівлі зброї, спеціальний фонд для фінансування операцій і фонд коштів із загального бюджету ЄС для проведення досліджень в області оборони.

Вже представлено більше 50 спільних проектів в області розвитку оборонного потенціалу і військових операцій. Великобританія та інші держави, які не стали брати участь в PESCO, можуть брати участь в ряді операцій, якщо це принесе користь всьому ЄС.

Європейська комісія запропонувала 10 листопада низку заходів для сприяння розвитку оборонного потенціалу та модернізації необхідного обладнання між державами-членами. Ці кроки узгоджуються з цілями, встановленими стратегічним документом ЄС під назвою "Глобальна стратегія Європейського союзу", в рамках якого блок повинен орієнтуватися на велику військову автономію від НАТО.

Незалежний військовий потенціал ЄС послабить НАТО і покладе край залежності Європи від США. Для Швеції і Фінляндії, членів ЄС, які не перебувають в НАТО, союз в ЄС може виявитися кращим, ніж з НАТО. Зрештою, європейські держави вплуталися в військові конфлікти в Іраку і Афганістані на грунті солідарності з США, а не тому, що були зачеплені інтереси європейських країн. Тільки цих двох прикладів достатньо, щоб віддати перевагу європейським, а не трансатлантичних інтересам у сфері безпеки. Досить часто ці інтереси не збігаються.

Державні витрати на безпеку країн,% ВВП

США вважають кризу мігрантів в Європі проблемою, яка не впливає на їх безпосередні інтереси. У них є інші пріоритети, такі як стримування Китаю і протидія Ірану, країни, де європейські підприємства мають свої великі економічні інтереси. Багато простих американців сумніваються в необхідності платити за європейських "халявщиків".

Вони твердо переконані в тому, що європейці повинні самі зробити набагато більше для підвищення власної безпеки. Природно, ЄС, потужний міжнародний суб'єкт, до якого входять 28 членів, на який припадає понад 20% світового ВВП, прагне отримати можливість проводити незалежні військові операції.

Ідея розвитку незалежного європейського оборонного потенціалу має свої плюси і мінуси, але одна річ незаперечна - саме європейські сили, а не національні армії, що діють під егідою НАТО, можуть дійсно захистити європейські інтереси.

Європа тільки що зробила великий крок у бік зниження залежності від США і здатності встановлювати свої власні пріоритети.