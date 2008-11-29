Стиварга — эффективный противоопухолевый препарат

При скоплении раковых клеток в области ЖКТ развиваются желудочно-кишечные стромальные злокачественные опухоли. Чтобы бороться с ними, необходим препарат Стиварга. Он блокирует дальнейший рост измененных клеток, что позволяет добиться остановки роста новообразования.

Инструкция препарата Стиварга

Обычно этот препарат назначают в том случае, когда опухоль невозможно было вылечить Сутентом или Гливеком. Подходит он и для лечения неоперабельных новообразований. Действующим веществом лекарства является регорафениб.

Медикамент помогает справиться с метастатическим колоректальным раком, стромальными опухолями, которые после лечения сунитинибом или иматинибом начали прогрессировать.

Дозу для пациента рассчитывает врач. Как правило, больные ежедневно принимают 160 мг медикамента. Если пациент забыл о лечении, он должен как можно скорее принять препарат. Не следует в течение суток принимать двойную дозу, лучше дождаться следующего дня и продолжать обычный курс.

Если у больного случилась рвота после приема таблеток, дополнительная доза ему не требуется. Лечение проводят, пока препарат остается эффективным или же до тех пор, пока не проявится его сильное токсическое действие.

В случае передозировки прием лекарства прекращают и применяют обычную симптоматическую терапию. Пока состояние больного не стабилизируется, он должен находиться под постоянным наблюдением специалиста.

Желательно во время лечебного курса не управлять транспортными средствами и не заниматься деятельностью, которая требует повышенного внимания и быстроты реакции, чтобы не допустить несчастных случаев.

Где можно купить Стиварга?

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Оформить заявку на нужное количество препарата очень просто. Сотрудник свяжется с вами, как только вы укажете свой телефон. Он подробно вам расскажет обо всем, что касается доставки лекарственного средства. Как правило, по Украине посылки идут не дольше недели. С жителями иных стран условия доставки специалисты обсуждают отдельно. В любом случае клиенты получают свои заказы быстро, к тому же за передвижением посылки можно следить. Это успокаивает покупателей, поскольку они перестают думать о том, что лекарство может где-то затеряться.